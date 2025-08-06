Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in onda dall'11 al 14 agosto su Canale 5 rivelano che Zehra entrerà in crisi dopo aver scoperto che suo marito Sinan è fuggito con l'amante. Lila, invece, farà la conoscenza di Ates, che la inviterà a partecipare ad una festa.

Zehra scopre che Sinan è fuggito con l'amante

Zeynep verrà convinta da Emir e Alihan a uscire. La serata prenderà un risvolto spiacevole quando la donna finirà per discutere sia col suo amico che con l'ex fidanzato.

Nel frattempo all'interno della tenuta Argun si respirerà molta tensione: Zehra scoprirà che suo marito Sinan sta fuggendo con l'amante, rimanendone sconvolta.

Halit, a questo punto, accuserà sua figlia Zehra di aver causato importanti problemi economici con l'aiuto di un centro estetico insieme a Sinan. Anche Yildiz dimostrerà di non tollerare la presenza della ragazza nella sua tenuta.

Lila conosce Ates

Alihan, invece, pianificherà una cena con Halit e Yildiz per farli capire che non ama Zeynep nonostante l'abbia visto dormirci insieme. Nonostante questo, Tasdemir apparirà molto geloso quando il suo amico Cem, mostrerà un crescente interesse per Yilmaz.

Successivamente Defne e Yildiz criticheranno il manager del locale nel corso di una diretta social. Le parole delle due donne diventeranno virali in rete, scatenando la rabbia di Halit.

Nel frattempo, Lila conoscerà Ates che la inviterà a prendere parte ad una festa mentre Zerrin organizzerà un piano per dividere Zeynep e Alihan con l'aiuto di Caner.

La donna vorrà spingere Tasdemir tra le braccia di Hira.

Yildiz prenderà parte ad un evento mondano, dove si riaccenderà la rivalità con Ender. Il giorno dopo, la donna organizzerà una festa di benvenuto per la nuova casa, che prenderà una svolta inaspettata. Yildiz coprirà la fuga di Lila mentre Zehra cadrà accidentalmente in mare, provocando panico tra gli invitati.

Zeynep ha lasciato Atlanta per raggiungere Zeynep in Turchia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio agosto su Canale 5, Halit ha ascoltato un audio in cui Sengul, rivela che Yildiz l'ha sposato solo per un tornaconto economico. La parrucchiera ha subito ritrattato la versione, ammettendo di aver detto così perché arrabbiata con Yildiz.

Quest'ultima si è detta innocente ma non è stata creduta da Halit. La donna ha fatto le valige per tornare nel suo vecchio appartamento, dove ha chiamato sua sorella Zeynep, chiedendole di tornare subito in Turchia. Yildiz ha voluto che la giovane le stesse vicino durante le pratiche di divorzio da Halit. Zeynep ha acconsentito alla richiesta della sorella, informando Cem di essere costretta a lasciare Atlanta sebbene a malincuore.