I fan di Uomini e donne non hanno notizie di Barbara De Santi da oltre 50 giorni, e per questo hanno iniziato a preoccuparsi. La dama è inattiva su Instagram da quasi due mesi, e c’è chi si chiede se questa assenza sia legata a questioni familiari o sentimentali. La protagonista del Trono Over non ha mai confermato né smentito i rumor su una presunta crisi con Ruggiero D’Andrea, quindi, a oggi, non è chiaro se i due stiano ancora insieme

L'assenza sui social allarma i fan

Risalgono a quasi due mesi fa gli ultimi contenuti che Barbara ha pubblicato sui social, dopodiché è sparita e i fan non sanno nulla su quello che le è successo durante l’estate.

Circa 50 giorni fa, ha raccontato ai follower che sua sorella aveva avuto un grave incidente e che era molto preoccupata per lei. Dopo aver postato un paio di storie su Instagram in cui ha accennato a questo problema familiare, Barbara non si è più fatta viva.

Chi la segue da tempo si sta chiedendo se questa assenza dai social sia legata a questioni personali oppure se sia la conseguenza di una presunta crisi di coppia.

Da qualche mese sul web si vocifera che Barbara e Ruggiero siano lontani o addirittura già ex, ma loro non hanno né confermato né smentito questa indiscrezione.

L'ipotesi di un ritorno in studio a settembre

A oggi, 6 agosto, non si conosce il motivo del silenzio social di Barbara, e molto probabilmente la situazione rimarrà così finché non inizieranno le riprese della nuova edizione di Uomini e donne.

Un’ipotesi piuttosto diffusa tra i fan è che Barbara possa tornare in studio già dalle prime registrazioni, sia per parlare della sua storia con Ruggiero, sia per rientrare nel parterre come single.

I telespettatori sarebbero felici di rivederla in studio, anche perché è uno dei personaggi più amati e longevi del cast del Trono Over insieme a Gemma.

A fine agosto le prime registrazioni

Secondo quanto ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le riprese dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne dovrebbero cominciare alla fine di agosto (probabilmente il 28), ma il pubblico potrà vedere queste puntate solo da lunedì 22 settembre.

Tra poche settimane trapeleranno le anticipazioni sul cast della nuova stagione, dai nomi dei componenti del parterre Over a quelli dei ragazzi che si siederanno sul trono.

Indiscrezioni, ancora tutte da confermare, sostengono che tra i nuovi tronisti potrebbe esserci più di un volto noto: in lizza per ricoprire questo ruolo ci sarebbero l'ex corteggiatrice Nadia, Sarah, Flavio e Rosario di Temptation Island.