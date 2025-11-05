Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Bahar, dopo essere stata liberata da Nezir, troverà ospitalità a casa di Enver. Successivamente, la protagonista avrà un faccia a faccia con la sorella Sirin, alla quale chiederà di stare alla larga da Nisan e Doruk, convinta che sia stata lei ad allontanarli da Sarp.

Bahar accusa Sirin di essere una bugiarda

Tutto inizierà quando Bahar, Sarp, Nisan e Doruk verranno liberati da Nezir senza alcuna spiegazione al termine di diversi giorni di sequestro.

La famiglia tornerà ad abitare con Enver e sua moglie Hatice, almeno per qualche giorno. Sirin, inizialmente cercherà di stare lontana dalla sorellastra e da Sarp per non generare tensioni, ma il mattino successivo di nascosto abbraccerà i nipoti.

Bahar ordinerà a Sirin di stare lontano dalla sua famiglia ritenendola una bugiarda, convinta che sia stata lei in precedenza a far allontanare Sarp. Sirin respingerà le accuse, facendo arrabbiare ancor di più sua sorella.

Bahar chiede alla sorella di non avvicinarsi a Nisan e Doruk

Nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar ordinerà Sirin di non avvicinarsi per nessun motivo a Nisan e Doruk. Sarikadi accetterà l'avvertimento della sorella, non presentandosi il giorno dopo a colazione con tutta la famiglia.

La donna non starà però con le mani in mano e contatterà Suat, al quale chiederà per quale motivo Sarp è a casa con Bahar invece di stare con Piril e i gemelli. La domanda sorprenderà l'uomo, il quale cercherà di nascondere alla figlia ciò che Sirin gli ha raccontato. Allo stesso tempo, Sarp cercherà di convincere Bahar a farlo rimanere con lei a casa di Enver e Hatice.

Sarp non ha detto a Bahar che Ceyda è morta per mano degli uomini di Nezir

Negli ultimi episodi de La forza di una donna, andati in onda ad inizio mese su Canale 5, Sirin ha avvertito Sarp che gli scagnozzi di Nezir hanno avuto intenzione di rapire la sua prima famiglia. L'uomo ha raggiunto l'appartamento di Bahar, portandola via insieme a Nisan e Doruk.

Hatice, Ceyda e Yeliz, invece, sono rimasti nel quartiere di Tarlabasi dove hanno affrontato gli uomini di Nezir. In questa circostanza, un malevolo ha fatto partire un proiettile che ha finito per raggiungere Yeliz, che ha perso la vita tra le braccia di Ceyda. La notizia della morte della donna è arrivata a Sarp, il quale ha preferito non raccontare nulla a Bahar per non turbarla ulteriormente.