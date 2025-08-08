Jana cadrà nella trappola di Lorenzo nella puntata de La Promessa del 12 agosto e lo attaccherà a cena dimenticando il bon ton: "Sei uno schiavista", gli dirà esasperata.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo inizierà a parlare di lavoro alla cena di famiglia e il suo pensiero farà infuriare Jana. In un primo momento la ragazza riuscirà ad esprimere pacatamente la sua opinione, ma poi si lascerà andare alla rabbia nei confronti del Capitano.

Gloria sarà soddisfatta dei grandi progressi di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana conoscerà Gloria, la sua nuova istitutrice.

La donna si darà da fare per trasformare Jana in una perfetta signora e l'impegno della ragazza sarà evidente. In pochi giorni, Jana farà passi da gigante, tanto che Gloria le dirà che è pronta per affrontare una cena di famiglia. Per la ragazza inizierà una prova molto dura, ma lei sembrerà sentirsi all'altezza del suo compito. Catalina, Curro e Manuel resteranno incantati quando Jana scenderà in sala da pranzo con un vestito elegante: "Sei bellissima", dirà la sorella del marchesino a sua cognata. A tavola, Alonso e Lorenzo parleranno di affari e il marchese esprimerà le sue perplessità sul conte che gli ha proposto un business. L'uomo spiegherà che, a frenarlo, è il passato del conte nell'esercito e Jana si sentirà pronta ad intervenire.

La ragazza dimostrerà di sapere bene chi sia il conte e dirà a Lorenzo che, probabilmente, il modo di fare di un comandante dell'esercito non sarebbe compatibile con i lavoratori della tenuta. Il capitano sarà indignato per le parole di Jana ed inizierà una discussione con lei che, presto, finirà col degenerare. In un primo momento, la ragazza ricorderà i consigli di Gloria e cercherà di trattenersi, esprimendo con garbo e pacatezza il suo modo di pensare.

La cena disastrosa per Jana

Nella puntata de La Promessa di martedì 12 agosto, Lorenzo si divertirà a provocare Jana, certo che la ragazza stia per cedere e non si sbaglierà. Il capitano inizierà col dire che con i lavoratori è necessario avere un pugno di ferro per ottenere una maggiore produzione.

Jana non sopporterà più l'arroganza dell'uomo e dimenticherà le buone maniere. "Sei uno schiavista", dirà a Lorenzo senza mezzi termini, accusandolo di non avere rispetto per nessuno. Lo scatto d'ira di Jana sarà apprezzato da Catalina e Curro, ma nessuno potrà negare che si è trattato di un errore gravissimo. La stessa ragazza si renderà conto di aver esagerato e di avere ancora tanto da imparare.

Cruz è ancora contraria alle nozze, ma non vuole perdere Manuel

Nelle puntate precedenti, Jana ha disertato la cena di famiglia perché non aveva niente da indossare. Parlando con Cruz, Jana ha spiegato il suo disagio e la marchesa si è offerta di aiutarla assumendo una governante. In realtà, la marchesa continua ad eseguire il suo piano per mettere pressioni a Jana e costringerla a rinunciare al matrimonio per una sua scelta. Per il momento, Cruz sta ottenendo ottimi risultati, anche perché grazie a Gloria potrà recitare la parte della suocera premurosa e preservare il rapporto con Manuel.