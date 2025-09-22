Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, rivelano che dopo l’ennesima discussione con il marito Halit Argun (Talat Bulut), Yildiz Yilmaz (Eda Ece) si recherà da sola in un hotel a Sapanca per rilassarsi. Venuto a conoscenza della sua partenza, Kemal (Sarp Can Köroğlu) la raggiungerà, ma i due rischieranno di essere sorpresi da Halit, deciso a riportare la moglie a casa.

Dundar minaccia Caner ed Emir

Dundar (Emin Günenç), quando scoprirà che Zeynep lavora alla Holding Argun, si pentirà di averla trattata male quando si è presentata nella sua concessionaria di automobili.

Il ragazzo busserà alla porta di Zeynep per scusarsi, ma finirà per estrarre una pistola e minacciare Caner (Baris Aytac) ed Emir (Serkan Rutkay Ayıköz), i quali si presenteranno all’improvviso a casa della loro amica.

Appena verrà ritrovato il cagnolino Kaju, Alihan (Onur Tuna) deciderà di portarlo a casa sua, ma cambierà idea a causa dell’opposizione di Ender (Şevval Sam).

Halit convince Yildiz a tornare a Istanbul, Zeynep sospetta di Alihan

Dopo aver litigato con il marito Halit a causa degli amici di Erim (Ilber Uygar), Yildiz si trasferirà a Sapanca per stare un po’ in pace. Appena arriverà in hotel, verrà raggiunta dall’ex marito Kemal, ma si dovrà nascondere a causa dell’arrivo inaspettato di Halit.

Quest’ultimo convincerà la moglie a tornare a Istanbul.

In seguito, Lila (Ayşegül Çınar) troverà una scusa per incontrare Emir (Serkan Rutkay Ayıköz), mentre Yildiz si stancherà di essere controllata da Halit.

Infine, Zeynep sospetterà che Alihan stia acquistando le azioni della compagnia tramite delle società estere.

Halit ha scoperto che Kemal e Yildiz sono stati sposati in passato

Dopo aver dato le dimissioni a Halit, Kemal si è rivelato il suo nuovo socio. Non appena l’imprenditore l’ha messo alle strette, Kemal gli ha rivelato che Yildiz è la sua ex moglie. Sentendosi tradito, Halit accuserà Yildiz di averlo ingannato ancora una volta. Nonostante la ragazza gli abbia precisato di essere stata sposata soltanto per poche ore con Kemal, Halit ha deciso che metterà fine al loro matrimonio entro due mesi per evitare scandali.

In seguito, per non divorziare, Yildiz ha fatto credere al marito di aspettare un figlio da lui. A quel punto, Ender ha scoperto che Yildiz ha scambiato la sua cartella clinica con quella di una donna realmente incinta. Dopo essersi insospettito a causa di Ender, Halit ha costretto Yildiz a ripetere gli esami del sangue. Con grande sorpresa di tutti, inclusa Yildiz, le analisi hanno confermato che la ragazza è davvero incinta.