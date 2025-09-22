Negli episodi della soap turca La forza di una donna, che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre 2025, Bahar (Özge Özpirinççi) si ritroverà faccia a faccia con suo marito Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk), che ha creduto morto per tanti anni. Piril (Ahu Yağtu), invece, verrà ricattata da Sirin Sarikadi (Seray Kaya), la quale le mostrerà alcune foto compromettenti di suo marito Sarp.

Hatice convince Sirin a tornare a casa

Hatice (Bennu Yildirimlar) si recherà alla villa di Suat (Gazanfer Ündüz), il suocero di Sarp, e riuscirà a convincere sua figlia Sirin a tornare a casa.

Non mancheranno tensioni a causa del ritorno della ragazza, visto che si infurierà con i suoi genitori, Hatice e Enver (Serif Erol), quando li sorprenderà in procinto di distruggere il suo cellulare. Nel contempo, Nisan (Kübra Süzgün) avrà una crisi in presenza di Arif (Feyyaz Duman), il quale soffrirà per l’allontanamento di Bahar.

Ceyda (Gokce Eyuboglu) cadrà nello sconforto totale, appena la dottoressa Jale (Ece Özdikici) si rifiuterà di assumerla come babysitter del figlio Bora. Nel contempo, Sarp apprenderà da Munir (Caner Çandarlı) che l’appartamento in cui vive la sua prima moglie Bahar, è sotto sorveglianza dagli uomini del suo nemico Nezir (Hakan Karahan).

Ceyda, Yeliz, Hatice e Enver decisi a dire la verità a Bahar, Sarp sconvolge la prima moglie

Sarp uscirà allo scoperto, proprio quando Ceyda, Yeliz (Ayça Erturan), Hatice e Enver saranno decisi a rivelare a Bahar ovvero che suo marito è sopravvissuto all’incidente nel traghetto. In particolare, Sarp sconvolgerà Bahar, quando si presenterà a casa sua per dirle che lei e i loro figli Nisan e Doruk sono in pericolo. Dopo aver assistito al ricongiungimento di Sarp e Bahar, Arif sprofonderà nella disperazione.

Inoltre, Sirin ricatterà Piril con le foto che ha scattato a Sarp il giorno in cui le ha chiesto di donare il midollo osseo alla sorellastra Bahar. Tuttavia, seppur esausta dagli ultimi avvenimenti, Piril non si lascerà affatto intimorire.

Sarp ha supplicato Sirin di salvare la vita alla sorellastra Bahar

Appena Piril gli ha rivelato che Sirin si è nascosta a casa di Suat, Sarp non ha perso tempo nel presentarsi a casa del suocero. Sarp ha supplicato Sirin di salvare la vita alla sorellastra Bahar, essendo l’unica donatrice compatibile di midollo osseo. Sirin ha accettato di recarsi in ospedale per sottoporsi all’intervento, ma ha posto delle condizioni precise a Sarp, quando Piril e Suat li hanno lasciati da soli nella sua stanza dietro sua richiesta. In particolare, la ragazza ha costretto il cognato a spogliarsi e a lasciarsi andare in intimità con lei.