Enver e Hatice saranno indignati per la cattiveria di Sirin e la cacceranno di casa nelle prossime puntate de La forza di una donna. "Non abbiamo più una figlia", diranno, costringendola ad andare via in piena notte.

Le anticipazioni rivelano che, quando Hatice ed Enver scopriranno che Sirin è l'amante di Suat, oltre a essere stata con Sarp, non riusciranno più a perdonarla. Per una volta, i due coniugi saranno uniti e Hatice non se la sentirà di difendere sua figlia come ha sempre fatto in passato.

Sirin si divertirà a recitare il ruolo dell'amante di Suat

Sirin continuerà a seminare guai e a pagarne le conseguenze. Tutto avrà inizio quando la ragazza troverà in Suat un valido sostegno. Gli proporrà una collaborazione: lei gli fornirà tutte le informazioni che recupererà dalla sua famiglia e lui in cambio le darà denaro e ospitalità. Sirin vivrà per qualche giorno a casa di Suat e farà credere a Piril di essere l'amante di suo padre. La ragazza si divertirà molto in questo ruolo e proverà a stuzzicare anche Suat che però, data la forte differenza di età, non prenderà in considerazione mai l'idea di una relazione. Nel frattempo, continuerà a crescere l'odio e la gelosia di Sirin nei confronti di Sarp e Bahar.

Subito dopo il trapianto, invierà sul telefono di Sarp le loro foto in intimità, minacciando di inviarle a Piril.

Il destino, però, complicherà tutto, perché la moglie di Sarp vedrà subito quelle foto sul telefono del marito e andrà su tutte le furie. Correrà in ospedale per affrontare Sirin e qui ci sarà Ceyda, che le darà l'indirizzo di casa. Piril andrà da Hatice e accuserà Sirin di stare contemporaneamente con Sarp e Suat. La ragazza negherà spudoratamente, ma Piril avrà le foto di lei e Sarp in intimità, che non lasceranno alcun dubbio.

Enver e Hatice furiosi con Sirin

Enver e Hatice saranno sconcertati nel vedere le foto di Sirin e Sarp insieme. A far infuriare e indignare i genitori, però, sarà sapere della relazione tra Sirin e un uomo che potrebbe essere suo nonno.

Enver ripenserà a tutto il denaro trovato nella camera di sua figlia e la schiaffeggerà. L'uomo caccerà Sirin di casa e questa volta, Hatice sarà con lui. "Non abbiamo più una figlia", diranno. La ragazza sarà costretta a fare le valigie e andare via di casa in piena notte.

Non sapendo dove rifugiarsi, busserà alla porta della villa di Suat, che non potrà fare altro che accoglierla. Nel frattempo, Enver e la moglie saranno molto dispiaciuti per Piril e si sentiranno responsabili per la cattiveria di Sirin. I due inviteranno la donna a restare da loro, vista anche la stanchezza dei bambini. Hatice ed Enver accoglieranno Piril in casa e si prenderanno cura di lei, sperando in questo modo di ripagarla almeno in parte del dolore causato da Sirin.

Adesso Sirin è ancora vista come una nemica da Suat

Nelle puntate in onda in Italia, Sirin è nel mirino di Suat ed è tutt'altro che una sua alleata. Il padre di Piril ha appena saputo che Sarp ha incontrato Sirin ed è molto preoccupato per il matrimonio di sua figlia. Suat teme che Sirin possa dire a Bahar che Sarp è vivo, oppure rivelare a suo genero che la sua famiglia sta bene.

Per evitare questo problema, Suat ha ordinato a Munir di rapire Sirin che ha vissuto delle ore nel terrore. La ragazza è stata portata in un luogo nascosto e ha potuto vedere che Hatice ed Enver sono sorvegliati per tutto il giorno. Munir ha minacciato di uccidere i suoi genitori se Sirin dovesse azzardarsi a parlare con qualcuno.