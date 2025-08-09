Nelle prossime puntate della seconda stagione di Forbidden fruit, Halit escluderà Asuman dalla festa di compleanno di Erim, sostenendo che la sua presenza “lo turba” e rischia di rovinare l’atmosfera. La decisione porterà a un acceso scontro con Yildiz, che sarà determinata a difendere la madre e a portarla comunque alla festa.

Asuman si trasferirà a casa di Yildiz

Asuman, la madre di Zeynep e Yildiz, giungerà a casa di quest'ultima quando scoprirà che la figlia è incinta. Non sarà una visita breve, visto che si stabilirà con lei per starle vicino durante la gravidanza.

Cosa che non verrà gradita dagli abitanti della villa, Halit compresa.

Yildiz nasconderà a tutti la perdita del bambino

Asuman resterà con la figlia anche quando Yildiz scoprirà di aver perso il bambino, perché quest'ultima non avrà nessuna intenzione di affrontare l'intera famiglia in questo momento delicato e, almeno per un po', vorrà mantenere la cosa per sé. Intanto, la vita scorrerà normalmente a Villa Argun e arriverà il giorno della festa di compleanno per Erim.

Erim manifesterà il suo disagio a Halit

Il ragazzo non sembrerà propriamente felice, anche perché, per lui, l'ultimo periodo è stato complicato. Prima il divorzio dei genitori, poi il matrimonio del padre con Yildiz e adesso c'è pure un altro bambino in arrivo.

In più ci si mette anche Asuman a fargli delle domande, molto spesso imbarazzanti.

Halit noterà il disagio del figlio, così andrà in camera sua per parlargli. Se inizialmente Erim gli dirà di non avere nulla, alla fine cederà. "Papà, ultimamente la casa non ti sembra un po' affollata", dirà il ragazzo, facendo chiaro riferimento all'arrivo di Asuman. Halit capirà che il figlio non la vuole alla sua festa, così si adopererà per lasciarla fuori dalla festa.

Halit organizzerà l’esclusione di Asuman dalla festa

Asuman non sarà dello stesso avviso, visto che di pomeriggio è andata pure dal parrucchiere per farsi bella per la festa. Tuttavia, mentre sarà in camera per prepararsi, riceverà la visita di Aysel, che arriverà con la cena.

"Il signor Halit dice che può mangiare qui", dirà Aysel, facendo insospettire Asuman: è chiaro che non la vogliano lì alla festa.

Lo scontro tra Halit e Yildiz sarà inevitabile

La donna resterà in camera, fino a quando giungerà Yildiz e scoprirà quanto ha fatto il marito. I due avranno uno scontro molto acceso in studio, dove Halit le spiegherà il perché del suo gesto: "È stato Erim a non volerla, lo turba". Anche Asuman, nascosta dietro una porta, sentirà quelle parole e rimarrà ferita. A ogni modo, Yildiz non avrà intenzione di darla vinta al marito: prenderà la madre e insieme andranno alla festa.