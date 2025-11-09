Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sumru vivrà un confronto straziante con i suoi figli. Nihal, una vecchia amica, racconterà ai ragazzi tutta la verità sulla violenza subita da Halil, confermando che la donna aveva sporto denuncia e poi l’aveva ritirata per vergogna. Quando Cihan, Tahsin, Melek e gli altri la raggiungeranno a Konya per chiederle perdono, Sumru li accoglierà con freddezza: il dolore per non essere stata creduta riaffiorerà con forza.

Una visita che riaprirà vecchie ferite

I figli di Sumru riceveranno una visita inaspettata.

Nihal, una cara amica della madre, andrà da loro per raccontare come è andata la vicenda riguardante la violenza di Halil ai danni della donna. Confermerà che è tutto vero e che Sumru era andata anche alla polizia per denunciarlo, ma aveva ritirato la denuncia perché si vergognava di ciò che le era accaduto. Consapevoli del grosso errore commesso, non credendo alla madre, andranno tutti a Konya, città in cui si trasferirà, per chiederle perdono. Con loro ci saranno anche Cihan, Tahsin e Nihayet.

Il confronto a Konya

La tensione salirà fin dal primo momento, quando Tahsin, Cihan, Melek, Harika, Esat e gli altri entreranno nella stanza per chiederle perdono. Ma Sumru, ferita e orgogliosa, non sarà disposta a concedere facilmente la sua clemenza.

“Sumru, mia dolce figlia. Ah, quanto mi sei mancata. Guarda, siamo venuti tutti”, dirà Nihayet, tentando un approccio affettuoso. Sumru non sarà contenta del fatto che Tahsin abbia svelato il luogo in cui si era rifugiata: “Se avessi voluto che lo sapessero, l’avrei detto io stessa, Tahsin. Non c’era bisogno che lo dicessi tu”.

Mentre Melek cercherà di mediare, implorandola di perdonare tutti, Sumru reagirà con parole taglienti: “Nessuno di voi mi ha creduta. Né Tahsin, né Cihan, né Esat, né Nuh, né Harika. Tutti avete pensato che mi fossi sposata con Samet solo per i soldi. Tutti avete creduto a quell’uomo, a quel miserabile senza onore”.

Il dolore e la verità di una madre

Le sue accuse cadranno come macigni, lasciando tutti in silenzio.

Ma la rabbia di Sumru non si fermerà lì. Di fronte alle suppliche di Harika, esploderà con ancora più forza: “Avete creduto che io mentissi, che vi avessi lasciati per denaro. Sai cosa significa questo? Che non mi avete mai amata davvero, non dal profondo del cuore”.

Cihan, sconvolto, tenterà di difendersi: “Ma che vuol dire non amare dal cuore? Come puoi dire una cosa simile?”. Ma Sumru lo incalzerà senza pietà: “È una bugia, Cihan? Non hai mai dubitato di me? Giuralo, dai”.

Le lacrime di Harika ed Esat non basteranno a fermarla: “Voi due avete creduto alle bugie su di me così in fretta che mi avete distrutta. Mi avete annientata".

Sumru che, stremata dal dolore, si chiuderà nel suo orgoglio. Ma dietro la rabbia, emergerà la verità più amara: quella di una donna tradita proprio da chi amava di più.