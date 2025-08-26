Nelle puntate della soap opera La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì 1 a venerdì 5 settembre 2025, Arif troverà finalmente il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Bahar. Enver invece verrà ricoverato in ospedale, dopo essere stato colpito da un infarto durante la fuga con Sarp.

Ceyda mette fine alla tresca clandestina con Hikmet

Ceyda e Yeliz apprenderanno da Enver che Sarp è ancora vivo. Nel frattempo, Arif inviterà Bahar a fare colazione in un locale, e in tale circostanza le dichiarerà il suo amore.

Suat farà una proposta a Sirin: prometterà di darle dei soldi, ma in cambio vorrà ricevere delle informazioni su Bahar e i bambini.

In un secondo momento, la signora Umran confesserà a Ceyda di aver visto Peyami e Bersan insieme al centro commerciale. A quel punto, Ceyda deciderà di mettere definitivamente la parola fine alla tresca con Hikmet e smetterà di lavorare nel night club.

Piril riceve un ultimatum dal marito, Sirin in crisi

Ben presto, Sirin metterà al corrente Suat dell’imminente incontro tra suo padre Enver e Sarp.

Durante il faccia a faccia, il sarto si scaglierà contro Sarp, e lo inviterà a stare lontano da Bahar e dai suoi nipoti Nisan e Doruk. Il confronto tra i due verrà bruscamente interrotto dall'arrivo degli scagnozzi di Suat. In preda all'ansia Enver accuserà un malore e verrà ricoverato d'urgenza in ospedale dove verrà operato.

Successivamente, Sarp costringerà la moglie Piril a scegliere tra lui e suo padre Suat.

La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Sirin, che dopo aver ricevuto del denaro da uno scagnozzo di Suat, non sapendo dove nascondere il bottino entrerà in crisi.

Enver ha scoperto che Sarp è sopravvissuto all’incidente nel traghetto

Sirin ha scoperto che Sarp è vivo e vegeto, ma lo ha confidato soltanto alla madre Hatice. In un secondo momento, anche Enver è venuto a conoscenza della notizia.

Il sarto si è recato nel negozio di telefonia di Batir, per recuperare alcune fotografie dal vecchio cellulare di Sarp. Proprio in quel frangente, il negoziante ha spiazzato Enver, rivelandogli di aver visto Sarp in compagnia di sua figlia Sirin nel suo negozio qualche giorno prima.

Enver a quel punto si è confrontato con sua figlia, la quale gli ha confermato che Sarp è sopravvissuto all’incidente nel traghetto, ma lo ha supplicato di mantenere il segreto, per non mettere la loro famiglia in pericolo. Nonostante ciò, il sarto ha dato un solo giorno alla figlia Sirin per rintracciare Sarp.