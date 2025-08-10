Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit visibili prossimamente su Canale 5 raccontano che Zeynep si recherà a casa di Alihan Tasdemir, scoprendolo in atteggiamenti intimi con Hira. L'imprenditore capirà che la sua ex fidanzata prova ancora qualcosa per lui quando la vedrà scappare via sconvolta.

Alihan inizia una frequentazione con Hira

Le anticipazioni rivelano che Alihan inizierà una frequentazione con Hira, una pilota di aeri che inizierà a lavorare nella sua società. L'imprenditore darà una chance alla donna nonostante avesse comprato un anello di fidanzamento per Zeynep.

Quest'ultima resterà senza parole quando scoprirà che l'uomo di cui si è innamorata Hira è Alihan. Ma Zeynep non riuscirà a rivelare alla sua amica del suo passato legame con Tasdemir. La donna preferirà voltare pagina, approfondendo la conoscenza di Cem che durerà molto poco. La sorella di Yildiz vorrà un confronto con Alihan per cercare un riavvicinamento.

Tasdemir capisce che Zeynep lo ama ancora

Il mattino dopo, Zeynep si recherà a casa dell'ex fidanzato per un chiarimento, andando incontro ad una brutta sorpresa. La donna vedrà Hira e Alihan indossare una leggera vestaglia che metterà in mostra la biancheria intima. Zeynep si renderà conto che Tasdemir ha ceduto alla passione con Hira per poi scappare dalla situazione scomoda.

Alihan, invece, capirà che la sorella di Yildiz è ancora innamorata di lui mentre Hira fraintenderà la vicenda. La giovane si confiderà con Zeynep quando troverà due fedi nuziali tra gli effetti personali del compagno. La pilota di aeri penserà che Alihan sia invaghito di lei e abbia deciso di chiederle la mano. Allo stesso tempo, Zeynep capirà che quelle fedi erano per lei quando leggerà la data scritta su di essi, che corrisponderà ad un evento particolare. La donna si farà forza, dicendo ad Hira che Alihan ha comprato tali anelli per lei. La pilota rimarrà sconvolta alla scoperta della passata storia tra la sua amica e l'imprenditore.

Alihan ha incontrato Zeynep in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio agosto su Canale 5, Alihan, Halit e Yildiz sono corsi in ospedale per ricevere notizie dai medici in seguito al ricovero della madre di Cem per un infarto.

Anche Zeynep si è recata a trovare la donna in clinica, trovandosi faccia a faccia con Alihan, che non ha perso occasione per provocarla. Nel frattempo, Yildiz si è occupata del trasloco della nuova abitazione ed ha cercato con una scusa di ottenere i soldi per pagare Sengul da Halit. Defne ha informato la donna che conosce un modo per sottrarre i soldi ad Argun facendo finti pagamenti con la carta di credito.