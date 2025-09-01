La trama della puntata finale di If you love in programma a breve su Canale 5 racconta che Ates Arcali (Kerem Bursin) rinuncerà a partire per la Spagna per presentarsi all'udienza per l'affido dei suoi fratelli. L'imprenditore mostrerà al giudice alcune prove contro Umut e Fusun, che gli permetteranno di ottenere la custodia di Aydos, Berit e Ilgaz.

Ilgaz informa Ates che Umut e Fusun hanno portato al tracollo l'azienda

Ates scoprirà che Fusun ha rubato i disegni realizzati dalla madre Julide spacciandoli per suoi da una rivelazione di Julide. L'imprenditore litigherà con sua moglie Leyla, rea di avergli nascosto il furto dei bozzetti.

Il protagonista sceglierà di trasferirsi in Spagna, concedendo alla consorte il divorzio, anche se prima metterà in sicurezza la casa di moda fondata dai genitori. In particolare Ates estrometterà Fusun dopo averla accusata di aver rubato una linea di moda realizzata da Julide. L'uomo assegnerà al fratello Umut il ruolo di amministratore delegato dell'azienda.

Nel frattempo, Ilgaz ascolterà di nascosto una chiacchierata tra suo zio e Fusun. La ragazza scoprirà che Umut ha portato al tracollo l'azienda durante il periodo di gestione di Ates. Ilgaz si metterà in contatto immediatamente con il fratello maggiore, svelandogli la vile macchinazione di Umut. Nonostante questo, Ates non sembrerà convinto a restare in Turchia per far valere i propri diritti coi parenti.

Ates Arcali ottiene l'affidamento dei bambini

In occasione del processo per l'affidamento dei bambini, Ates presenterà al giudice varie prove contro Umut e Fusun. In questo modo, il giudice affiderà i bambini a lui e Leyla, dalla quale non avrà ancora divorziato. La coppia diventerà così tutore legale di Baris, Aydos e Berit.

Leyla, intanto, riuscirà a fare pace con sua mamma Firuze, colpevole di averla abbandonata quando aveva cinque anni a causa di un uomo violento. Ilker, invece, accetterà di rimanere come maggiordomo nella villa, mentre Ates Arcali perdonerà Bige, che tornerà a Parigi a differenza di Fusun.

Infine Baris e Ilgaz continueranno la loro storia d'amore dopo essere riusciti a fare pace.

Ilgaz e Baris sono riusciti a fare la pace

Nel frattempo, nelle ultime puntate di If You love andate in onda a inizio settembre su Canale 5, Leyla e Ates sono apparsi preoccupati che Umut non fosse in grado di occuparsi dei bambini. Fusun ha già assunto una tata che si è dimostrata molto severa nei confronti dei più piccoli. Infine Ilgaz e Baris hanno fatto la pace, mentre Mert e Meryem hanno pianificato il giorno delle loro nozze.