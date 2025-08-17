Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, Ender deciderà di liberarsi di tutti i ricordi legati all’ex di Alihan, ossia Zeynep. Quando l’uomo scoprirà la sparizione degli oggetti, la tensione tra i due salirà alle stelle, aprendo a nuovi scontri. Lo scontro sarà ancora più duro quando Ender lo paragonerà a Halit, ferita che Alihan non è disposto a tollerare e che riaccenderà il suo rancore.

Ender e Alihan si sposano per vendicarsi di Halit

Alihan ed Ender si sposeranno. Come sempre, c'è da sottolineare che non si tratta di un matrimonio basato sull'amore, ma solo un'unione per distruggere Halit.

Da quando Alihan ha saputo che è stato l'amante di sua madre, non pensa ad altro. Nonostante ciò, dovranno sempre far credere che stanno realmente insieme, così Ender si trasferirà a casa di Alihan.

Il trasloco non sarà gradito dalla domestica di Alihan, molto affezionata a Zeynep. In più Ender non la tratterà per niente bene, per questo non lo sopporterà.

Ender rovista tra le cose di Alihan

Ender proverà ad ambientarsi a casa di Alihan e si metterà anche a ficcanasare tra le sue cose. Troverà il suo album di ricordi, con alcune foto che immortalano un piccolo Alihan insieme ai genitori e a Halit. "Chissà perché ce l'ha così tanto con lui. Bisogna scoprirlo", dirà Ender con la sua solita cattiveria, perché c'è da precisare che Alihan non le ha svelato il motivo per cui si vuole vendicare.

Ender si libera degli oggetti che ricordano ad Alihan la sua storia con Zeynep

Nel frattempo, Ender non si fermerà a questo. Continuerà a rovistare tra le cose di Alihan e troverà tanti ricordi che lo legheranno a Zeynep. Che cosa farà Ender? Metterà tutto in un sacchetto della spazzatura e chiederà alla domestica di buttare tutto. "Il signor Alihan si arrabbierà", dirà lei, ma Ender sarà determinata: "Ora sono sua moglie, la padrona di casa ed è mio diritto non vedere queste cose".

Alihan scopre la verità e affronta Ender

Arriverà la sera e quando Alihan tornerà a casa, e salirà nella sua stanza, non troverà le cose di Zeynep. "Che fine hanno fatto?", chiederà alla domestica e lei risponderà: "È stata la signora Ender a buttare tutto, ma io ho conservato il sacchetto".

Alihan sarà fuori di sé: "Ender, quante volte te l'ho detto che non devi toccare le mie cose. Prima di qualsiasi cosa tu voglia fare, devo essere interpellato". "Oh mio Dio, sei proprio come Halit", dirà Ender e Alihan si arrabbierà ancora di più: "Non paragonarmi più a quell'uomo".

"Ma come ti permetti, guarda che io non sono Zeynep", dirà Ender e Alihan non potrà fare altro che infuriarsi ancora di più: "Ender, stai attenta, non devi superare i limiti. Rispetta la mia privacy, altrimenti farai una brutta fine".