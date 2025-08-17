Nella puntata di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 martedì 19 agosto, Alihan cercherà di capire cosa stia nascendo tra Cem e Zeynep, mentre Halit intimerà a Yildiz di smettere con le spese folli. La donna si troverà in difficoltà, poiché in questo modo non potrà più rispettare l'accordo stretto con la proprietaria della boutique.

Halit intima a Yildiz di smettere di fare acquisti folli con la carta di credito

Ender metterà in atto il piano per distruggere il matrimonio di Yildiz e Halit e lo farà con Kemal, l'ex marito di Yildiz. La prima mossa sarà farlo assumere come autista personale di Erim.

La donna, con la complicità di Caner, farà licenziare l'autista del figlio e proporrà a Halit di assumere Kemal. Nel frattempo Halit, guardando l'estratto conto della carta di credito, si accorgerà che Yildiz sta spendendo cifre considerevoli. L'affronterà e le intimerà di smettere di fare acquisti folli. Sarà una doccia gelata per la giovane, visto che la proprietaria della boutique, con la quale aveva stretto un accordo, pretenderà che lei continui a rispettare gli accordi per altri sei mesi.

Alihan geloso di Zeynep e Cem, Kemal è l'autista di Erim: spoiler del 19 agosto

Ender riuscirà nell'intento di far assumere Kemal come autista di Erim, così l'ex marito di Yildiz potrà entrare in casa Argun senza destare sospetti.

Yildiz e l'ex coniuge non si incontreranno ancora faccia a faccia, ma sarà solo questione di tempo. Alihan, geloso del rapporto tra Cem e [VIDEO]Zeynep [VIDEO], deciderà di invitare a cena l'amico per sapere come stiano andando le cose tra lui e l'assistente. Cem non potrà far altro che confermare il suo interesse per Zeynep, ma dirà ad Alihan che lei non è ancora pronta per una relazione visto che ha recentemente ricevuto una delusione da un altro uomo. Cem non sospetterà minimamente che l'uomo in questione sia proprio Alihan. Dando uno sguardo alle trame successive, Yildiz sarà sconvolta quando si troverà di fronte Kemal e sarà terrorizzata all'idea che Halit possa scoprire che l'autista è il suo ex marito.

Zeynep, invece, accetterà la corte di Cem, dopo aver saputo che il suo ex Alihan ha iniziato a frequentare Hira.

Forbidden Fruit confermata nel palinsesto autunnale di Mediaset

Forbidden Fruit continuerà a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 anche dopo l'estate. Mediaset ha confermato la serie anche nel palinsesto autunnale e questo grazie anche agli eccellenti dati di ascolto fatti registrare dalla soap in questi primi mesi di programmazione. Forbidden Fruit, dal suo esordio avvenuto lo scorso 30 maggio a oggi, riesce giornalmente ad appassionare una media di 2 milioni di telespettatori per uno share vicino al 20%.