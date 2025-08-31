Nella seconda stagione di Forbidden fruit farà il suo ingresso Dündar, proprietario di una concessionaria d’auto che finirà per innamorarsi di Zeynep. Dopo un corteggiamento goffo ma insistente, arriverà a dichiararle apertamente i suoi sentimenti. Di fronte a lui, la ragazza risponderà con fermezza di non essere pronta a una relazione.

Dündar entra nella vita di Zeynep

A breve, nelle puntate di Forbidden fruit farà il suo ingresso Dündar. Inizialmente sarà solamente il proprietario di una concessionaria d'auto, a cui Zeynep si rivolgerà per prendere un'auto aziendale.

Tuttavia, successivamente, lui cercherà di entrare prepotentemente nella vita della ragazza, perché si innamorerà di lei.

Ci sarà un corteggiamento anche abbastanza bizzarro, ma Zeynep non si renderà conto di quello che lui prova per lei e un giorno farà una mossa che forse illuderà il povero Dündar.

Un finto fidanzamento con Zeynep

In rotta con Alihan da diverso tempo, da quando lui ha deciso di sposare Ender solo per affari, Zeynep lo incontrerà in un ristorante, proprio quando sarà in compagnia di Dündar. Non sapendo cosa fare per indispettire Alihan, Zeynep gli dirà che lei e Dündar stanno insieme.

Successivamente, Zeynep spiegherà a Dündar tutto quello che è successo con Alihan, chiedendogli se per un po' possono fingere di stare insieme.

Lui sarà al settimo cielo e acconsentirà, fino a quando un giorno le chiederà se possono uscire a pranzo insieme. Zeynep non gli dirà di no, ma succederà l'imprevedibile.

La dichiarazione d’amore di Dündar

A tavola, Zeynep si troverà davanti un mazzo di rose molto particolare. Si renderà conto che sono finte e quando ne prenderà una in mano, noterà che il bocciolo è stato fatto con un paio di slip rossi. "Dündar, cos’è questo?", dirà la ragazza e lui sarà visibilmente imbarazzato: "È un errore, Zeynep, scusami". Se la prenderà subito con il suo assistente Kurban, che cercherà di giustificarsi: "Dündar! Ma dai, io non sono mica così stupido da regalare un paio di mutande a una donna!". Zeynep proverà a calmarlo, dicendogli che ha capito che si è trattato di un errore.

Dopo la scena comica, Dündar vorrà rivelarle il motivo per cui l'ha invitata a pranzo: "Quando ci siamo conosciuti, lo sai, forse mi sono presentato in modo un po’ brusco. Ma da allora ho lavorato molto su me stesso per essere degno di te. So che tu mi consideri un amico. Ma io non ti ho mai vista solo come un’amica. Io ti amo. E se starai con me, ti renderò la donna più felice del mondo". Zeynep, però, non sarà dello stesso avviso: "Io ti voglio bene come amico, come persona cara. E voglio che tu ci sia sempre nella mia vita. Ma non sono pronta per una relazione. È tutto troppo complicato". Lui dirà che sarebbe disposto anche a "complicarsi" per lei, ma lei non sarà d'accordo: "Io non ho il diritto di farti questo. Non voglio ferire nessuno. Non ti sei offeso, vero?". Dündar dirà di no e sembrerà aver preso bene la cosa, ma sarà veramente così?