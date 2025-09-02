Le trame delle puntate de La forza di una donna in onda da lunedì 8 a sabato 13 settembre su Canale 5 raccontano che Piril resterà sconvolta quando troverà il corpo senza vita di Julide nella piscina della sua villa. Doruk, invece, incontrerà suo padre Sarp nel parcheggio dell'ospedale.

Piril trova Julide senza vita nella piscina della tenuta

Enver pregherà Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine di camice, lavorando di notte nel laboratorio di Sema.

Sarp, invece, avrà intenzione di andare in ospedale per parlare con Enver, reduce da un'operazione al cuore.

Sarà qui che l'uomo verrà riconosciuto da Doruk. Il bambino condividerà la notizia con sua madre Bahar e sua sorella Nisan. Allo stesso tempo, Munir cercherà di uccidere Enver per evitare che parli con Sarp.

Piril sarà angosciata dopo aver trovato Julide senza vita nella piscina della villa. Suat prenderà in mano la situazione, occultando il corpo della donna per poi raccontare a Sarp che è fuggita dopo aver tentato di uccidere i gemelli.

Doruk dice a Ceyda di aver visto suo padre Sarp

Doruk farà ritorno a casa, dove dirà a Ceyda di aver visto suo padre Sarp. La donna ne parlerà con Yeliz ed entrambe temeranno che la notizia possa giungere a Bahar.

Hatice pregherà Enver di tornare a casa una volta che sarà dimesso dall'ospedale, promettendogli di prendersi cura di Bahar, ma ciò susciterà la gelosia di Sirin.

La dottoressa Jale rivelerà a Bahar che un uomo di nome Sarp è andato a trovare Enver in ospedale. Hatice, per depistare la figlia, dirà che si tratta del figlio del fruttivendolo, molto legato a Enver. Bahar non crederà alle parole della madre, chiedendo di poter incontrare il figlio del fruttivendolo.

Sirin rivela a Enver di aver incontrato Sarp qualche giorno prima

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a inizio settembre su Canale 5, Arif ha invitato Bahar a fare colazione in un locale con vista mare e durante l'incontro le ha confessato di amarla. Suat ha incontrato Sirin, offrendole del denaro in cambio di alcune informazioni su Bahar e i figli. L'uomo ha scoperto che Bahar ha iniziato una frequentazione con Arif.

Suat, grazie a quest'ultima informazione, ha rassicurato sua figlia Piril, visto che teme di perdere il marito.

Enver è apparso molto scosso quando ha scoperto che Sarp è ancora vivo. Ha deciso di affrontare sua figlia Sirin, che ha vuotato il sacco, ammettendo di averlo incontrato qualche giorno prima.