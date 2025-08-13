Le trame delle puntate de La forza di una donna in onda da lunedì 18 a venerdì 22 agosto su Canale 5 rivelano che Bahar Cesmeli accetterà che Sirin Sarikadi le doni il suo midollo osseo, ma farà una scoperta amara. Bahar verrà infatti a sapere che Sirin ha contratto l’epatite e non potrà procedere con la donazione, almeno fino a quando avrà curato la malattia.

Bahar scopre che Sirin potrebbe donarle il suo midollo osseo

Enver e Hatice diranno a Bahar che potrà sottoporsi al trapianto di midollo osseo: è stato trovato un donatore compatibile con il suo Dna.

Tuttavia, la felicità di Bahar scomparirà quando scoprirà che la sua donatrice è Sirin. Ceyda e Arif temeranno che Bahar possa rifiutare l'aiuto della sorellastra, ma lei sorprenderà tutti accettandolo. Hatice dirà a Jale che dovrà convincere Sirin a sottoporsi al prelievo di midollo osseo.

Intanto, Ceyda e Yeliz chiederanno a Enver di accompagnarle a vedere un abito da sposa per poterlo copiare. Perché Ceyda sarà sempre coinvolta nell'organizzazione del suo finto matrimonio con Peyami e vorrà indossare l'abito confezionato da Enver. Nel frattempo, quest'ultimo resterà sconvolto quando scoprirà che Hatice ha avviato le pratiche per il divorzio. Sirin si opporrà alla decisione della madre, come Bahar, che proverà a farla riappacificare con Enver, ma con scarsi risultati.

Sirin apprende di avere l'epatite

Levent, invece, riuscirà a far recapitare a Sarp una sua foto. Il ragazzo verrà poi invitato a cena da Hatice per aiutarla a costringere Sirin ad aiutare Bahar. Una volta in ospedale, Sirin scoprirà di non poter donare il suo midollo osseo perché affetta da epatite. Hatice racconterà a Bahar dell'esistenza di altri fratellastri che potrebbero aiutarla a guarire dall'anemia aplastica.

Hikmet ha provato a uccidere Ceyda gettandola dalla finestra

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda ad agosto su Canale 5, Sarp Cesmeli ha indagato sulla scomparsa di Bahar, Nisan e Doruk. Si è recato a casa di Hatice, dove ha incontrato Sirin nel negozio di telefonia adiacente.

Sarp ha preso la ragazza con la forza e l'ha portata al cimitero, dove le ha chiesto informazioni sulla sua prima famiglia. Sirin ha preferito scappare, non prima di aver notato le finte tombe di Nisan, Doruk e Bahar. Una volta a casa, la ragazza ha detto a Hatice di aver incontrato Sarp, ma la madre non le ha creduto.

Nel frattempo, Hikmet ha scoperto che Ceyda ha informato suo suocero dei loro incontri. L'uomo ha reagito male al tradimento dell'ex amante al punto da provare a ucciderla gettandola dalla finestra. L'arrivo della polizia ha evitato il peggio.