Non accennano a placarsi le chiacchiere sui protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, soprattutto perché nessuno di loro è ancora riapparso sui social con contenuti inediti. Oggi, martedì 12 agosto, Alessandro Rosica ha riportato le voci che gli sarebbero arrivate su Rosario e su Lucia: secondo l'esperto di gossip, infatti, i due non sarebbero mai stati una coppia, anzi il giovane avrebbe un compagno da anni e nel suo paese lo saprebbero in molti.

Le indiscrezioni dopo la partecipazione al reality

In questi giorni si sta dicendo di tutto su Rosario e su Lucia, e il motivo principale è perché non si sa se si sono lasciati oppure no dopo che lui ha scoperto dell'incontro tra la compagna e il single Andrea dopo il programma.

Nell'ultima settimana, inoltre, i due sono stati avvistati sia insieme (mentre si salutavano con abbracci e sorrisi alla stazione di Napoli) che con altre persone: lui è stato fotografato con Perla Vatiero a Cosenza, lei con diversi tentatori tra la Campania e la Sicilia.

In queste ore, però, Alessandro Rosica ha attirato l'attenzione dei fan di Temptation Island con alcune storie che ha postato sul suo profilo Instagram.

"Lui e Lucia sono una coppia fake e gli autori ci sono cascati con tutte le scarpe. Rosario ha un fidanzato da anni, sta con un ragazzo del suo paese. Lucia è solo un'amica e l'ha portata a Temptation perché entrambi cercavano la fama", ha svelato l'esperto di gossip sui social.

Il video con Marco in discoteca

Nel condividere con i follower le indiscrezioni che gli sono arrivate su Rosario, Alessandro Rosica ha postato un video che circola su TikTok e nel quale si vede il giovane mentre balla in discoteca con un uomo che gli si avvicina e gli dà un bacio sul collo.

"Il ragazzo che gli morde il collo è Marco, l'ex di Denise", ha precisato una fan di Temptation Island su Instagram.

L'esperto di gossip ha replicato immediatamente: "E quando ho detto che è fidanzato con lui? Rosario ha un fidanzato da anni ed è ovvio che non è quello del video".

Attesa per i confronti a Uomini e donne

Stando a quello che è emerso negli ultimi giorni, i protagonisti di Temptation Island torneranno attivi sui social solo dopo aver partecipato alle prime puntate della nuova edizione di Uomini e donne.

Secondo recenti indiscrezioni, infatti, tutte le coppie del reality saranno ospiti di Maria De Filippi e in quell'occasione racconteranno cos'è successo tra loro dopo la fine delle riprese in Calabria.

Si vocifera, inoltre, che alcuni partecipanti sarebbero in lizza per un posto nel cast del dating-show: Sarah e il tentatore Flavio sarebbero in corsa per il trono, mentre Denise per il ruolo di dama del parterre Over.