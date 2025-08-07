Nelle prossime puntate turche di Forbidden Fruit, Alihan verrà ritrovato sano e salvo dopo la misteriosa scomparsa dell'aereo su cui viaggiava. Il giovane avrà modo di riabbracciare Zeynep, mentre per Hira scatterà l'arresto dopo le azioni estreme compiute per ossessione.

La relazione tra Alihan e Hira dura solo pochi giorni

La frequentazione tra Alihan e Hira per lui sarà una cosa puramente fisica. Durerà solo pochi giorni e lui resterà sorpreso dalla reazione sopra le righe che avrà la ragazza quando lui le dirà che la loro frequentazione non può continuare perché è tornato insieme a Zeynep.

Hira viene licenziata

Hira si presenterà in ufficio, urlando davanti a tutti che Zeynep le ha rubato il ragazzo, rivelando così che lei e Alihan avevano una storia. Una reazione che non piacerà per niente ad Alihan, al punto da portarlo a licenziarla. Anche quest'ultima cosa porterà conseguenze per la povera Zeynep, visto che Hira urlerà davanti ai colleghi di aver perso il lavoro proprio a causa sua.

L'ossessione di Hira la porta a compiere gesti estremi

Fatto sta che l'ossessione per Alihan la porterà a compiere delle azioni piuttosto discutibili, come distruggere il giardino della villa di Alihan o scrivere delle frasi ingiuriose contro Zeynep sui muri della sua casa. L'azione più grave, però, si verificherà quando Alihan sarà in procinto di andare ad Ankara per lavoro con l'aereo privato.

Hira narcotizza l'equipaggio e fa sparire l'aereo

Hira ha anche il brevetto per pilotare gli aerei e riuscirà ad essere il secondo pilota del volo. Hira narcotizzerà sia l'hostess che il pilota, e anche Alihan, quando lo vedrà pronto ad avventarsi contro di lei. Quali siano le intenzioni della ragazza non è chiaro, fatto sta che l'aereo sparirà dai radar.

L'azienda viene informata del volo scomparsa

La notizia del volo disperso arriverà in azienda, lasciando tutti con il fiato sospeso, soprattutto quando si verrà a sapere che al comando c'è Hira. Zeynep sarà disperata all'idea di perdere il suo Alihan per sempre, e tutti proveranno a farle forza, tranne Zerrin, che vedrà ancora Zeynep come un ostacolo nonostante il momento difficile.

Tuttavia, ci penserà Yildiz a darle una lezione: "Te la prendi tanto con mia sorella, ma sei stata tu a portare Hira nella vita di Alihan.

Alihan è salvo, Zeynep lo riabbraccia

Zeynep scapperà sulla terrazza e dopo un po' verrà raggiunta da Hakan, che la guarderà con gli occhi lucidi. Zeynep crederà che sia successo l'impensabile, invece ci saranno buone notizie: l'aereo di Alihan è stato intercettato e lui sta rientrando in aeroporto. Se l'hostess e il pilota verranno portati subito in ospedale, per Alihan non ci sarà da preoccuparsi: si è ripreso da solo e potrà subito riabbracciare Zeynep. E di Hira, invece, che cosa ne sarà? La ragazza verrà immediatamente arrestata e condotta in prigione.