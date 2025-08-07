Il 7 agosto ricorre una data significativa per due ex protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello: Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano sei mesi di relazione. Sui social, diversi fan stanno condividendo dediche e video dedicati alla coppia, mentre i due, per il momento, si limitano a mettere "mi piace" ai contenuti pubblicati da chi li segue fin dai primi momenti vissuti nella casa.

Mezzo anno insieme per gli Helevier

Era il 7 febbraio quando Helena e Javier hanno deciso di approfondire quella che fino a quel momento era stata solo una bella amicizia.

Dopo mesi di convivenza nella casa del Grande Fratello e di flirt con altre persone, i due si sono dati una possibilità e da quel giorno non si sono più lasciati.

Il 7 agosto festeggiano i loro primi sei mesi insieme e i fan stanno condividendo messaggi e video a loro dedicati.

Sei mesi di vero amore… e il meglio deve ancora venire! Vi auguro un cammino pieno di affetto, rispetto e sorrisi. ❤️#helevier pic.twitter.com/1SPAOmcgm0 — Helevier 🤍🧉 (@helevierlove) August 7, 2025

Quelli che nel reality erano stati ribattezzati gli Helevier, in questa occasione stanno ricevendo numerosi messaggi di affetto dalle persone che si sono appassionate al loro rapporto guardandoli 24 ore su 24 su Canale 5 e su Mediaset Extra.

Il supporto dei fan nei confronti della coppia

Per ora Helena e Javier non si sono esposti facendosi una dedica pubblica per i loro sei mesi d'amore, ma sono i fan a omaggiarli sui social.

"Sei mesi di vero amore e il meglio deve ancora venire", "Esistete solo voi e il vostro sentimento, buoni anniversario bimbi", "Sei mesi è davvero tanto, bravi", "Io sono sempre più innamorata di voi", "Siete bellissimi", hanno scritto alcuni utenti su X nel giorno in cui gli Helevier tagliano una tappa significativa della loro relazione.

Le voci su una proposta dalla Spagna

Nei giorni scorsi, si è saputo che presto Helena e Javier andranno a vivere insieme a Terni. I due hanno scelto questa città perché da settembre Javier giocherà per la squadra del posto, quindi la fidanzata ha deciso di lasciare Milano e di trasferirsi per stare accanto a lui.

Sempre per proteggere la sua storia d'amore, si dice che Helena sarebbe pronta a dire "no" a una proposta di lavoro di rilievo.

"Helena contattata per il GF spagnolo. Quasi sicuramente rifiuterà per stare accanto a Javier", ha svelato Amedeo Venza tramite il suo profilo Instagram.

Secondo quest'indiscrezione, in Spagna vorrebbero la modella come concorrente della prossima edizione del Grande Fratello, ma lei preferirebbe non allontanarsi dal compagno e dai progetti condivisi, come la convivenza e l’idea di costruire un futuro insieme.