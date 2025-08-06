Nelle puntate turche di Forbidden fruit, Alihan si ritroverà in una situazione estrema dopo aver frequentato brevemente Hira, una ragazza introdotta da Zerrin. Quella che sembrava una semplice delusione d'amore si trasformerà in un’ossessione pericolosa. Durante un volo privato, Alihan scoprirà che ai comandi dell’aereo c’è proprio Hira e la sua vita sarà in pericolo.

Hira entra in scena su Canale 5

Proprio nelle puntate in onda in questi giorni su Canale 5, il pubblico sta facendo la conoscenza di Hira. Questa ragazza è figlia di una cara amica di Zerrin e vorrebbe che Alihan le trovasse un'occupazione nella sua azienda.

Zerrin non vorrebbe solo questo: gli presenterà Hira con la speranza che tra loro possa nascere qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo.

Alihan esce con Hira dopo il rifiuto di Zeynep

Alihan, però, non ne vorrà sapere, per lui ci sarà sempre e solo Zeynep. Le cose, però, cambieranno quando Zeynep, per l'ennesima volta, si rifiuterà di tornare con lui. Proverà a voltare pagina e lo farà uscendo con Hira.

La delusione di Hira si trasforma in vendetta

La frequentazione tra Alihan e Hira durerà veramente poco, giusto il tempo di trascorrere qualche notte insieme. La situazione degenererà quando Hira troverà nella camera di Alihan un anello di fidanzamento e crederà che Alihan voglia farle la proposta.

In realtà, quell'anello era destinato a Zeynep e quando Hira lo scoprirà, andrà su tutte le furie. Alihan non capirà il suo atteggiamento, in fondo sono usciti insieme due giorni, tra loro non c'era nulla d'importante. Hira non la penserà allo stesso modo e da quel momento inizierà la sua vendetta contro Zeynep e Alihan, anche perché quest'ultimo, visto il suo atteggiamento sopra le righe, la licenzierà.

Hira colpisce prima Zeynep, poi Alihan

Hira si vendicherà di Zeynep facendola escludere da un centro commerciale molto famoso a Istanbul, ma questa sarà l'azione più soft che farà, visto che, durante la notte, distruggerà il giardino di Alihan. La cosa più eclatante sarà il rientro a casa di Zeynep: fuori dal palazzo qualcuno ha scritto con una bomboletta spray "Zeynep sei una prostituta".

Alihan crederà che sia riferito alla sua ragazza, mentre Zeynep non ci farà caso: "Qui nel quartiere è pieno di Zeynep, forse qualcuno che è stato lasciato vuole vendicarsi della sua fidanzata". A ogni modo, Alihan le dirà di stare attenta, soprattutto perché il giorno dopo lui non ci sarà: dovrà andare ad Ankara per lavoro. Alihan, però, non potrà immaginare che quello in pericolo sarà proprio lui.

Il piano estremo di Hira mette Alihan in pericolo di vita

Si troverà sul suo aereo privato, quando chiamerà l'hostess, che non arriverà. Alihan andrà a cercarla e vedrà che è svenuta. Andrà subito nella cabina di pilotaggio e si renderà conto che anche il pilota è svenuto e che al comando dell'aereo c'è Hira: è stata lei a narcotizzare entrambi. Alihan sarà molto spaventato, ma non avrà nemmeno il tempo di reagire, visto che Hira, con uno spray, narcotizzerà pure lui. La vita del giovane quindi sarà in bilico.