Sul web si parla molto di un presunto nuovo amore di Lorenzo Spolverato, in particolare di una foto che Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato per dimostrare che il finalista del Grande Fratello sia in vacanza in Sicilia con una ragazza di nome Ilaria. Sui social, però, molti fan non riconoscono Lorenzo nello scatto in questione e c’è chi resta piuttosto scettico sull'avvistamento in un resort siciliano.

L'indiscrezione e lo scatto dalla Sicilia

A quattro mesi dalla fine del Grande Fratello, Lorenzo ha trovato l'amore? Questa è la domanda che si stanno facendo gli utenti social dopo che Lorenzo Pugnaloni ha svelato i dettagli di quello che starebbe accadendo in Sicilia in questi giorni.

Secondo quanto ha raccontato l'esperto di gossip, Lorenzo sarebbe in vacanza con una ragazza di nome Ilaria e con la mamma di quest'ultima: i tre sarebbero stati visti e fotografati tra il pubblico di uno spettacolo che si è tenuto all'interno di un resort del posto.

Il blogger si è detto quasi certo del fatto che il finalista del reality avrebbe un flirt con la giovane con la quale è stato immortalato, ma tra i fan c'è chi non ci crede affatto.

Il parere degli utenti di X

Molti fan di Lorenzo si sono esposti su X per mostrare un certo scetticismo nei confronti del rumor che sta circolando in queste ore, soprattutto perché non riconoscono Lorenzo nella foto che è stata pubblicata come prova del presunto flirt con Ilaria.

"Ma siete certi che è Lorenzo? A me sembra più Andrea di Temptation", "Da quando Lorenzo indossa l'orologio e ha il braccio tatuato?", "Perché non si informano prima di mettere foto?", "Non è lui, è molto evidente", "No, non è lui", "Lorenzo non ha il naso così", "Quello nella foto non è Lorenzo", si legge sui social.

I mancati auguri pubblici a Shaila

Pochi giorni fa, Shaila ha compiuto gli anni e alla sua festa c'era solo Zeudi dei concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Per quest'occasione, Shaila ha scelto di circondarsi di familiari e amici, ma a colpire i fan è stata la freddezza di tutti gli altri inquilini sui social.

Fatta eccezione per Zeudi, nessun protagonista del reality ha fatto gli auguri a Shaila pubblicamente, nemmeno il suo ex, Lorenzo.

Da quando Shaila ha deciso di mettere un punto alla loro relazione, Lorenzo sembra averle lanciato qualche frecciatina su Instagram e su TikTok (soprattutto sui flirt che starebbe vivendo quest'estate), ma lei non ha mai replicato probabilmente per non alimentare le speranze di chi li vorrebbe di nuovo in coppia nonostante tutto quello che è successo nella casa.