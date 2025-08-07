Tra meno di due mesi inizierà una nuova edizione del Grande Fratello, ma l'attenzione dei fan è ancora su alcuni protagonisti della stagione che si è conclusa lo scorso aprile. Il 6 agosto, ad esempio, sui social si è parlato molto del compleanno di Shaila Gatta e dell'unica ex coinquilina che ha deciso di invitare al suo party: la ballerina ha posato per video e foto con Zeudi Di Palma, mentre gli altri con i quali ha condiviso l'esperienza nel reality non le hanno neanche fatto gli autori pubblicamente.

L'amicizia prosegue lontano dalle telecamere

Lo scorso 6 agosto Shaila ha compiuto 29 anni, e i fan del Grande Fratello erano curiosi di vedere chi le avrebbe fatto gli autori dei tanti personaggi con i quali ha condiviso l'esperienza tra le mura più spiate d'Italia.

Tramite il suo profilo Instagram, dunque, la ragazza ha svelato che l'unica concorrente che ha partecipato alla sua festa di compleanno è stata Zeudi: le due si sono divertite a ballare e a scattarsi foto durante il party che si dovrebbe essere svolto a Napoli.

Gli altri protagonisti dell'ultima edizione del reality, invece, non hanno neanche fatto gli auguri alla ballerina pubblicamente, magari dedicandole un post o un pensiero sui social.

A distanza di più di tre mesi dalla fine del programma, dunque, si può dire che Shaila ha mantenuto un buon rapporto solo con Zeudi.

Il silenzio di Lorenzo sui social

Tra i fan del Grande Fratello c'era chi sperava in un gesto da parte di Lorenzo per il compleanno di Shaila, magari una dedica velata oppure un indizio che facesse intendere che le ha fatto gli auguri.

Il modello, invece, ha vissuto il 6 agosto come un giorno qualsiasi e non ha fatto alcun accenno all'ex fidanzata.

Tra quelli che gli utenti social avevano ribattezzato gli "Shailenzo", d'altronde, è calato il gelo dopo la rottura e una settimana fa Spolverato non ha perso l'occasione per punzecchiare Gatta sui flirt che avrebbe con personaggi più o meno conosciuti (l'ultimo quello presunto con l'attore Simone Susinna).

La gioia dei fan di Shaila e Zeudi

La presenza di Zeudi alla festa di compleanno di Shaila ha reso felici le persone che si sono affezionate al loro rapporto vedendolo nascere nella casa del Grande Fratello.

"Sono così dolci", "Zaila (nome dato dai fan all'amicizia tra Zeudi e Shaila, ndr) vive, Zelena no", "Sono due amiche che si divertono, che male c'è?", "Che dive", "Si vogliono bene e si vede", "Nella casa si erano intromesse troppe persone nel loro rapporto, ora lo stanno recuperando", "Non hanno mai avuto forti scontri, quindi è normale che siano ancora amiche", si legge su X dopo che la ballerina e l'ex Miss Italia hanno postato foto e video della serata che hanno trascorso insieme.