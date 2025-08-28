Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la nuova edizione, in onda da lunedì 22 settembre alle 14:45 su Canale 5, vedrà il ritorno di molti volti noti nel parterre. Secondo le indiscrezioni sulle prime registrazioni, avvenute a Roma martedì 26 agosto e diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, torneranno Agnese, Diego e Alessio. Non mancheranno neanche Sabrina, Gemma e Rosanna. In studio saranno presenti come ospiti Asmaa e Cristiano, accompagnati dal loro bambino. Ci sarà inoltre spazio per la presentazione dei nuovi tronisti: Cristiana e Flavio.

Agnese, Alessio, Diego, Gemma e Sabrina cercano l'amore a Uomini e Donne

Il parterre over di Uomini e Donne vedrà il ritorno di diversi volti noti, pronti a rimettersi in gioco nella ricerca dell’anima gemella. Oltre a Gemma Galgani e Sabrina Zago, che nella scorsa stagione hanno vissuto conoscenze poi interrotte, torneranno anche Agnese, Alessio e Diego, reduce dall’esperienza come tentatore a Temptation Island. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano inoltre il ritorno di Rosanna, dopo la fine della sua relazione con Giuseppe. I due ex si confronteranno in studio, dove non mancherà un colpo di scena: Giuseppe ha iniziato una nuova relazione con una donna esterna al programma e lascerà quindi la trasmissione.

Gemma non vuole prendere un caffè con Arcangelo

Nel frattempo, ci sarà un gradito ritorno in studio: Asmaa e Cristiano saranno ospiti insieme al loro bambino, nato nel mese di luglio. Ida Platano, invece, non tornerà a cercare l’amore in televisione e non sarà presente nel parterre, almeno nelle puntate iniziali, anche se in futuro potrebbe cambiare idea. Anche Margherita non prenderà parte alla trasmissione. Gemma Galgani sarà al centro dello studio insieme a Marina e Arcangelo, anch’essi rientrati nel parterre over. La dama torinese non accetterà la proposta di Arcangelo, che in un’intervista aveva espresso il desiderio di prendere un caffè con lei. Per Gemma, infatti, un semplice incontro al bar non avrebbe senso: desidera un’occasione finalizzata ad approfondire una conoscenza.

Ci sarà spazio anche per il trono classico, con la presentazione dei nuovi tronisti, Cristiana e Flavio, impegnati nei primi appuntamenti con i corteggiatori arrivati in studio.

Come hanno trascorso l'estate le coppie di Uomini e Donne: Asmaa e Cristiano sono diventati genitori

Asmaa e Cristiano sono diventati genitori nel mese di luglio e stanno vivendo i primi mesi insieme al loro bambino. Intanto Cristina e Gianmarco hanno trascorso le vacanze estive insieme, ma non si mostrano quotidianamente sui social, fatto che ha alimentato voci di una possibile crisi tra i due. Tuttavia, la coppia non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Ciro e Martina, invece, condividono regolarmente foto e video sui social e hanno iniziato a convivere.