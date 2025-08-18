Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz arriverà a un punto di rottura con Halit. Dopo continui malumori e incomprensioni familiari, la giovane deciderà di fare le valigie e lasciare la villa. Una scelta netta che segnerà l’inizio di una nuova fase della sua vita.

Yildiz delusa da Halit e pronta a riflettere lontano da casa

Con il passare del tempo, Yildiz si renderà conto che i soldi, alla fine, non sono tutto nella vita, soprattutto quelli di suo marito Halit. In più quest'ultimo non le riserverà molta considerazione. La goccia che farà traboccare il vaso riguarderà una vicenda che avrà come protagonista Erim.

Il ragazzo farà delle amicizie poco raccomandabili, invitando questi ragazzi a casa sua. Non si comporteranno bene, saranno maleducati e romperanno degli oggetti preziosi, così Yildiz li manderà via. Erim lo dirà al padre, che se la prenderà con Yildiz. La ragazza, stanca di essere sempre messa da parte, andrà due giorni in un hotel a Sapanca, dicendo a Halit che ha bisogno di riflettere.

Halit cambia atteggiamento e tenta un riavvicinamento con Yildiz

Durante la sua assenza, Halit avrà modo di vedere gli amici di Erim a casa sua e si ricrederà su quello che ha detto la moglie. Andrà a prenderla a Sapanca e proveranno a iniziare una nuova vita. Halit sembrerà anche più predisposto con Yildiz, cercando di accontentarla e una notte la porterà pure in discoteca.

Yildiz comprende che il suo matrimonio con Halit è finito

Tuttavia, la ragazza si sentirà a disagio: Halit è vecchio rispetto a lei, non parteciperà affatto e invidierà le altre coppie che, invece, si divertiranno e per un attimo si immaginerà tra le braccia di Kemal mentre balla in pista.

Quando torneranno a casa, Yildiz prenderà atto che non può più continuare a fare quella vita, a vivere in quella casa dove non viene considerata da nessuno, sia dal marito che dai figli di lui.

La decisione finale: Yildiz lascia la villa e se ne va per sempre

"Devo riprendere in mano la vita e fare ciò che voglio", dirà Yildiz, così una mattina preparerà la valigia per andare via da quella casa. Si ritroverà nella sua cabina armadio, colma di vestiti.

"Quanto vorrei portarvi tutti con me", dirà, ma la ragazza preparerà un trolley veloce e andrà via, lasciando sul comodino di Halit un post-it in cui gli rivela le sue intenzioni.

Quando arriverà al piano di sotto, dirà alla domestica Aysel: "Non sto partendo per un viaggio, sto andando via per sempre". Dopo aver dato un ultimo sguardo alla villa, che, tra parentesi, aveva scelto proprio lei per iniziare la sua nuova vita con Halit, Yildiz lascerà la casa, fiera di iniziare questo suo nuovo percorso.