Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano tensioni tra alcuni protagonisti della soap e problemi di salute per il magazziniere. Nella puntata in onda mercoledì 10 settembre alle 16 su Rai 1, Concetta affronterà Andrea Gallo nel tentativo di fargli cambiare idea sulla scelta del padrino di suo nipote. Nel frattempo, Fulvio avvertirà un malore improvviso, ma verrà prontamente soccorso da Enrico. Intanto Adelaide riceverà un riconoscimento al Circolo.

Concetta interviene con il signor Gallo sulla scelta del padrino di Andrea

Concetta interverrà nelle tensioni familiari tra i coniugi Amato e il signor Gallo.

Saranno probabilmente Elvira e Salvatore a chiedere l’intervento della signora Puglisi per mediare nella delicata questione. Tuttavia, Andrea Gallo si mostrerà irremovibile e non vorrà scendere a compromessi sulla scelta del padrino per suo nipote. Concetta cercherà quindi, senza successo, di convincere il padre di Elvira a lasciare che siano i genitori del bambino a decidere la persona più adatta.

Nel frattempo, Irene e Delia riceveranno una visita inaspettata. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non rivelano l’identità dell’ospite misterioso, ma secondo le trame della nuova stagione e l’arrivo di nuovi personaggi, potrebbe trattarsi di Giovanni Pastore, il cugino di Delia.

Fulvio si sente male improvvisamente

Nel frattempo, Fulvio sarà colto da un malore improvviso, la cui natura non verrà specificata: non è chiaro se perderà i sensi, avvertirà capogiri o proverà dolore. Enrico interverrà prontamente per prestare soccorso al nuovo magazziniere de Il Paradiso delle Signore. Intanto, al risveglio, Marcello scoprirà che suo fratello Matteo ha trascorso la notte con Marina Valli.

Barbieri farà colazione con l’attrice in un clima divertente, durante il quale avrà un’intuizione utile per l’imminente sfilata in negozio. Al Circolo si terrà poi un evento importante, durante il quale Adelaide riceverà un premio. In quell’occasione, la contessa rilascerà una dichiarazione pubblica rivolta a Marcello, e le sue parole faranno intuire a Umberto la solidità del legame tra sua cognata e il compagno.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mimmo ha salvato la vita a Enrico

Nei precedenti episodi, Mimmo si è reso protagonista di un gesto eroico salvando la vita a Enrico. Quest’ultimo è rimasto ferito durante una sparatoria, ma si è salvato, riportando però un problema alla mano che ne limita i movimenti. Il medico, tuttavia, non ha informato i familiari delle conseguenze e del disturbo fisico. Le puntate hanno dato spazio anche alle vicende di Delia, che si è fidanzata con Gianlorenzo, mentre Elvira ha dato alla luce il suo primo figlio. Adelaide, invece, ha fatto una confessione a Umberto riguardo un loro incontro passionale avvenuto anni prima: dal loro flirt è nata Odile.

Per Guarnieri è stato un duro colpo venire a sapere di essere il padre di Odile, con la quale ha sentito un legame fin da subito.Tuttavia, la contessa ha impedito a suo cognato di svelare alla loro figlia la verità sulla paternità.

Nel finale della nona stagione, inoltre, si è conclusa nel peggiore dei modi l'esperienza di Giulia Furlan alla Galleria Milano Moda, poiché la stilista è stata licenziata in tronco dopo che è venuta a galla la verità sul furto dei bozzetti di Botteri. Giulia, dal canto suo, è rimasta male per quanto accaduto, ritenendo ingiusto che a pagare fosse solo ed esclusivamente lei.