Cambio di programmazione per Forbidden Fruit a partire dal prossimo lunedì 8 settembre. L'appuntamento con la serie turca è confermato nel daytime pomeridiano di Canale 5 ma con una durata maggiore.

Gli episodi, infatti, non termineranno intorno alle 15:10 come accaduto nel corso di queste settimane estive, bensì andranno avanti fino alle 15:30, per poi lasciare spazio alle puntate inedite de La forza di una donna in prima visione assoluta.

Cambio programmazione per Forbidden Fruit: dall'8 settembre si allunga su Canale 5

Il daytime pomeridiano di Canale 5 subirà delle modifiche a partire dal prossimo 8 settembre, giorno in cui non verrà più trasmesso If you love al pomeriggio.

La soap opera turca chiuderà i battenti venerdì 5 settembre con l'atteso finale della prima e unica stagione, dopodiché dal lunedì successivo verrà estesa la durata delle altre soap che popolano il daytime di Canale 5.

Alle 14:15 è confermato l'appuntamento con Forbidden Fruit che, tuttavia, rispetto alla programmazione attuale verrà prolungato fino alle 15:30 circa.

La soap, quindi, conquisterà circa 20 minuti in più rispetto al solito: dal 6 settembre è inoltre confermato anche l'appuntamento del sabato pomeriggio.

Si allunga anche La forza di una donna in daytime

A seguire, poi, spazio a delle puntate più lunghe anche per La forza di una donna, l'altra soap del pomeriggio di Canale 5 che questa estate ha registrato ottimi ascolti in daytime, riuscendo a toccare anche il 23% di share.

Alle 16:45, invece, ci sarà spazio per la messa in onda di Dentro la notizia, il nuovo talk show nato dalle ceneri di Pomeriggio 5, condotto da Gianluigi Nuzzi in diretta dagli studi Mediaset di Milano.

Dal 22 settembre, però, per Forbidden Fruit ci saranno delle nuove modifiche di programmazione: la soap, complice il ritorno di Uomini e donne nello slot orario delle 14:45, avrà una durata ridotta a soli 30 minuti al giorno.

Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit Halit scoprirà che Yildiz è in dolce attesa

Intanto, le anticipazioni turche delle nuove puntate rivelano che Halit scoprirà che la sua compagna è in dolce attesa di un bambino ma avrà qualche dubbio sulla sua versione dei fatti.

Per questo motivo, Halit deciderà di prendere alla sprovvista Yildiz e la farà sottoporre ad un prelievo del sangue per far sì che si possa eseguire un nuovo test di gravidanza.

Sarà un vero e proprio choc per la donna che, tuttavia, riuscirà ad avere la meglio: dal test, infatti, verrà fuori che è realmente in dolce attesa del suo primo figlio.

Halit non potrà fare altro che arrendersi e accettare la verità.