Cambio di programmazione per Innocence da sabato 13 settembre. Gli spettatori che in queste settimane estive si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti della serie dovranno fare i conti con una decisione importante dei vertici Mediaset: la cancellazione dal daytime del fine settimana.

La serie, complice il ritorno di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, non troverà più spazio nella fascia pomeridiana, ma proseguirà soltanto in streaming su Mediaset Infinity.

Come cambia la programmazione di Innocence dal 13 settembre

Grandi cambiamenti in arrivo nel fine settimana di Canale 5 dal 13 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata stagionale di Verissimo.

Il talk show condotto da Silvia Toffanin, incentrato sulle interviste ai personaggi dello spettacolo, del cinema e della televisione, sarà nuovamente proposto con la doppia puntata settimanale, che occuperà lo slot orario che va dalle 16:30 alle 18:40 del sabato e della domenica pomeriggio.

Il ritorno di Verissimo determinerà delle variazioni di palinsesto che avranno delle conseguenze sul destino di Innocence, che verrà cancellata dalla programmazione del pomeriggio.

La soap Innocence cancellata dal pomeriggio tv: ecco dove proseguirà

Il nuovo daytime del fine settimana di Canale 5, da sabato 13 settembre, prevede alle 14:30 una doppia puntata de La forza di una donna in prima visione assoluta e poi, a seguire, andrà in onda direttamente il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Le restanti puntate di Innocence risultano cancellate dalla programmazione del fine settimana e non troveranno più spazio su Canale 5.

Secondo quanto si apprende, Mediaset continuerà a trasmettere i restanti episodi della prima stagione di Innocence in streaming online sul portale gratuito Mediaset Infinity, dove, ogni settimana, saranno caricate le nuove puntate che porteranno al finale.

Il calo ascolti per Innocence nel palinsesto di Canale 5

Un destino decisamente poco fortunato per questa serie che, dopo il debutto in piena estate su Canale 5, è stata anche bistrattata con continui cambi di programmazione che hanno comportato un calo di spettatori.

Dopo un buon esordio con circa 1,6 milioni di spettatori a puntata nella fascia del primo pomeriggio, registrando punte del 17% di share, la serie ha progressivamente perso spettatori con lo spostamento nello slot orario delle 17:50, per trainare il game show preserale Sarabanda, condotto da Enrico Papi.

La media Auditel è calata sulla soglia di 1 milione di spettatori a episodi, pari a uno share che si è stabilito sulla soglia dell'11-13%.