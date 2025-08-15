Le anticipazioni delle puntate della soap opera Innocence che andranno in onda il 17 e il 23 agosto annunciano che Ela verrà finalmente dimessa dall'ospedale. Ad accoglierla ci sarà una festa a sorpresa organizzata per il suo compleanno.

La posizione di Irem si aggrava

Le anticipazioni delle puntate di Innocence che verranno trasmesse su Canale 5 domenica 17 e sabato 23 agosto prendono il via dalle indagini a carico di Irem per l'implicazione nell'aggressione a Ela. I media saranno invasi da notizie riguardanti l'influencer.

Intanto, Harun ed Hale, con l'ausilio dei rispettivi avvocati, cercheranno di rintracciare Sertac Kaya per alleggerire la posizione di Irem, che si aggraverà dopo le dichiarazioni di quest'ultima alla polizia.

Hale, successivamente, per dimostrare che la famiglia è compatta e che non ci sono tensioni, organizzerà una cena e posterà sui social le foto dell'evento con tutti i presenti sorridenti e rilassati. Frattanto, Ela verrà dimessa finalmente dall'ospedale e ad attenderla in casa ci saranno amici e parenti per festeggiare il suo compleanno.

Ela sembrerà tranquilla ma si tratterà solo di apparenza visto che non appena ne avrà l'occasione si defilerà dalla festa e si chiuderà in casa sua. Terminato il party, appena Bahar e Timur resteranno da soli, inizieranno a litigare, in quanto l'uomo sosterà che la scelta migliore per Ela sarebbe stata quella di accettare il denaro offerto da Hale e andare via dalla Turchia.

Ilker chiede a Ela di mentire alla polizia

Ai telespettatori, attraverso un flashback, verrà mostrato un momento verificatosi qualche tempo prima quando Irem era andata a casa di Ela per scusarsi di averle strappato un orecchino, ferendole un lobo. Tra le due la discussione si era accesa quando Ela, fingendo di essere sola, aveva chiesto ad Ilker di raggiungerla.

In preda alla rabbia, Irem aveva cercato di colpire Ela con un vaso finendo per colpire invece Bahar. Mentre Ela ha portato la madre a medicarsi, Irem andando via ha incrociato sulle scale Ilker e furiosa gli aveva tirato dietro l'anello di fidanzamento.

Si tornerà dunque al presente con Ilker che chiederà a Ela di mentire con la polizia affermando di aver chiesto lei stessa a Ilker di raggiungerla in ospedale evitando così gli arresti domiciliari.

Ela accetterà di dire il falso in modo tale da poterlo incontrare di persona. Infine, Irem ascolterà una chiamata tra Ilker ed Ela e non appena il marito uscirà per incontrarla, Irem comincerà a bere e assumerà delle pillole.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, la psiche di Ela si è mostrata precaria, tanto che ha tentato di togliersi la vita ed è stata fermata dalla madre.

Ilker è stato messo agli arresti domiciliari dalla polizia dopo essersi introdotto nella stanza di ospedale di Ela. Su suggerimento di Banu, Ilker ha confessato di aver avuto una relazione occasionale con Ela, facendo temere a Irem di avere ripercussioni sulla sua reputazione pubblica. Infine, durante la quarta udienza del processo, è stata resa nota l'implicazione della social influencer nell'aggressione ai danni di Ela.