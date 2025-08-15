Sarp busserà alla porta di Bahar e riabbraccerà sua moglie nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Perdonami", chiederà in lacrime e con una grande emozione.

Le anticipazioni rivelano che Bahar, appena uscita dall'ospedale, riceverà la visita di Sarp e non crederà ai suoi occhi. Per lei sarà un momento indescrivibile, tanto che non riuscirà a dire neanche una parola ma si limiterà a stringere a sé il suo amato marito. Tra i due sarà ancora chiaro che l'amore non è mai passato e quando Arif li vedrà insieme temerà di aver perso per sempre Bahar.

Sarp scoprirà la verità su Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano che il piano di Suat crollerà miseramente e Sarp scoprirà la verità su Bahar. Tutto avrà inizio quando l'uomo, tormentato dai dubbi, prenderà una pala e andrà al cimitero per capire che sua moglie e i suoi figli siano davvero seppelliti. Quello che emergerà farà rabbrividire Sarp che oltre a capire che Bahar è viva perché non è nella tomba, scoprirà che sua madre è morta ed è stata seppellita lì. In preda alla rabbia, Sarp andrà ad aggredire Suat: "Hai eliminato mia madre", urlerà. Il padre di Piril proverà a negare, ma per lui sarà impossibile calmare Sarp che gli chiederà ripetutamente dove si trovino sua moglie Bahar e i bambini.

L'uomo non otterrà nessuna risposta, ma non si arrenderà e andrà a bussare alla porta di Enver, certo che prima o poi scoprirà tutta la verità. Sarp troverà un muro anche da parte della famiglia di Bahar, spaventata dagli uomini di Suat e decisa a nascondere la verità almeno fino al trapianto della donna. Il destino, però, sarà più forte di ogni tentativo e alla fine Sarp avrà proprio da Enver la conferma che Bahar e i bambini sono vivi. Sapendo della situazione delicata che sua moglie sta attraversando a causa del trapianto, Sarp aspetterà tutto il tempo necessario.

Sarp aspetterà il momento giusto per andare da Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp ascolterà la richiesta di Enver e si limiterà a guardare Bahar mentre dorme, stando attento a non farsi scoprire.

Presto, però, la donna potrà tornare a casa dai suoi cari e nulla potrà più impedire a Sarp di correre ad abbracciarla. Bahar si troverà a casa sua con la famiglia riunita, a festeggiare la fine dell'incubo della malattia quando all'improvviso sentirà bussare alla porta. La donna andrà ad aprire e vedrà Sarp, che credeva morto, di fronte a lei, in preda all'emozione. Tra i due ci saranno pochissime parole, ma un lungo abbraccio da cui trasparirà un amore immenso e ancora vivo. Bahar non riuscirà a credere ai suoi occhi e tra le lacrime stringerà suo marito a sé più forte che potrà. "Perdonami", continuerà a dirà Sarp a sua moglie che non riuscirà a dirgli niente. La famiglia deciderà di andare a casa di Ceyda per lasciare Bahar da sola con Sarp.

Arif, però, arriverà in quel momento e assisterà all'abbraccio temendo di aver perso per sempre la sua amata.

I primi dubbi di Sarp verso Piril e Suat

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp ha percepito che qualcosa non va nella sua famiglia L'uomo, in partenza per l'America con Piril, ha ascoltato una conversazione che non gli è piaciuta per niente. Suat, infatti, diceva a sua figlia che Sarp non avrebbe dovuto sapere. L'uomo non è rimasto in silenzio ma si è subito fatto avanti per chiedere a Piril e suo padre cosa gli stessero nascondendo. L'insistenza di Sarp è stata tale che Suat ha dovuto cercare una risposta alternativa per non rivelargli che Bahar è viva. L'uomo ha detto a suo genero che sua madre Julide era sotto la sua sorveglianza e gli ha spiegato che la donna ha chiesto molti soldi per evitare di vendere suo figlio a Nezir. Sarp, per il momento, ci ha creduto e non immagina neanche lontanamente che la sua famiglia è viva.