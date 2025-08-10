Le anticipazioni di Innocence relative alla puntata che andrà in onda sabato 16 agosto rivelano che Irem, a seguito delle dichiarazioni del marito Ilker, che ha confessato di averla tradita seppur occasionalmente con Ela, si preoccuperà per i danni che potrebbero ripercuotersi sulla sua immagine.

Bahar preoccupata per la salute psichica di Ela

Le anticipazioni di Innocence riguardanti alla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 sabato 16 agosto alle 17:50 prende il via dalla preoccupazione di Bahar per l'instabilità psichica che mostrerà Ela. Parlando con la psichiatra dell'ospedale, Bahar scoprirà che la figlia soffre di un disturbo post-traumatico da stress per cui la sua percezione della realtà risulterà distorta.

Dopo la conferenza stampa in cui Ilker ha confessato di averla tradita con Ela, Irem sarà preoccupata per le ripercussioni che la sua immagine e di conseguenza il suo lavoro sui social potrebbe subire. Inoltre, Harun, padre di Irem, continuerà a contrapporsi a Ilker generando ulteriori incomprensioni all'interno della famiglia.

Irem mandataria dell'aggressione ai danni di Ela

Hale, per cercare di placare i numerosi pettegolezzi sul figlio, si accorderà con Irem per pubblicare sui profili social della ragazza una foto in cui viene ritratta tutta la famiglia al completo e apparentemente serena. Harun, però, tenendo fede alle sue idee si rifiuterà di prendere parte allo scatto da lui reputato una messa in scena.

Il processo ai danni di Ilker giungerà alla quarta udienza ma ci sarà un colpo di scena. Infatti, Bahadir ed il procuratore verranno in possesso di alcune prove in cui viene dimostrato che ad aver organizzato l'aggressione ai danni di Ela è stata Irem e non Ilker. Il giudice prima visionerà tali prove e successivamente Bahadir chiederà che Irem sia sottoposta a custodia cautelare.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, la situazione psichica di Ela si è mostrata precaria tanto che la giovane ha tentato di togliersi la vita. L'intervento della madre Bahar è riuscita a fermarla prima dell'inevitabile. Dopo essersi introdotto in ospedale per vedere Ela, Ilker verrà messo agli arresti domiciliari dalla poliziaz in attesa dello svolgimento del processo.

Per cercare di dare un'immagine positiva dell'uomo, Banu ha organizzato una conferenza stampa, durante la quale Ilker sorprendendo tutti ha dichiarato di aver avuto una relazione con Ela ma solo di tipo occasionale. Lo slancio di sincerità di Ilker è stato apprezzato dall'opinione pubblica, mentre la reputazione di Ela ha subito un nuovo contraccolpo, rendendola ancora più fragile.