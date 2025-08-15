Pelayo scoppierà in lacrime pochi minuti prima delle nozze nella puntata de La Promessa di mercoledì 20 agosto.

Le anticipazioni rivelano che nel corso del nuovo appuntamento, l'attenzione sarà focalizzata sui preparativi dell'imminente matrimonio di Pelayo e Catalina. Lo sposo apparirà di pessimo umore. Ricardo troverà Pelayo in lacrime davanti ad alcuni doni per il bambino in arrivo e proverà a consolarlo. Nel frattempo, ignara di tutto, Catalina si sistemerà l'abito da sposa e con Martina ricorderà la sua amata mamma.

Marcelo agitato per il segretario del duca

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo ci sarà una grande attesa per le nozze di Catalina e Pelayo. La servitù si vestirà per l'occasione e non mancheranno i momenti di tensione per i piatti da servire durante il banchetto. Pia proverà a riconciliarsi con Ricardo, ma il maggiordomo si rifiuterà di avere con lei un rapporto diverso da quello lavorativo. L'uomo si sentirà ancora ferito per le bugie di Pia e non riuscirà più a fidarsi di lei come faceva un tempo. Intanto, Teresa aiuterà Marcelo a sistemare la cravatta e vedrà in suo fratello una forte agitazione. La ragazza gli chiederà se sia successo qualcosa e lui non riuscirà a trattenersi.

Marcelo spiegherà che quando il padre di Vera è andato a far visita ad Alonso, ha rischiato che il suo segretario lo vedesse. Teresa non riuscirà a capire il motivo di tanto timore e Marcelo le confiderà che l'uomo è stato testimone della rissa che lo vede incriminato. Nel frattempo, Romulo farà un discorso a tutta la servitù riunita e raccomanderà ad ognuno di trattare Jana come un membro della famiglia De Lujan. Petra spiegherà che non dovrà più esserci alcun rapporto d'amicizia tra loro e la futura moglie di Manuel o a farne le spese sarà la servitù.

Ricardo rivelerà a Romulo il segreto di Marcelo e Teresa

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 20 agosto, don Romulo riceverà la visita di Ricardo nel suo studio.

Il maggiordomo annuncerà che ha qualcosa di molto importante da dirgli e che è successo in sua assenza. Ricardo spiegherà che mentre Romulo era in carcere, Teresa gli ha confessato che Marcelo non è suo marito, ma suo fratello.

Romulo non prenderà affatto bene la bugia di Teresa e fino a quando non prenderà una decisione chiederà a Ricardo il massimo riserbo a riguardo. Mancheranno ormai pochi minuti alle nozze e Pelayo sarà molto teso. Il futuro sposo avrà una crisi di pianto osservando che tra i doni per lui e Catalina ci sono delle scarpine per il bambino in arrivo. Ricardo arriverà da lui poco dopo e gli chiederà cosa succede. "Devi farmi un grosso favore", dirà Pelayo in lacrime. Nel frattempo, Martina aiuterà la sposa a sistemare l'abito bianco, in tale circostanza alla giovane donna torneranno in mente tutti i bei momenti trascorsi in passato con la sua adorata madre.

Maria è rimasta a La Promessa grazie a Jana

Nelle puntate precedenti, Petra ha sorpreso Maria che dormiva in camera di Jana ed è corsa a raccontarlo a Cruz. La marchesa ha agito di conseguenza e ha fatto licenziare Maria su due piedi. A dare la comunicazione è stata Petra e Jana si è sentita profondamente in colpa, perché era stata lei a chiedere alla sua amica di farle compagnia. Prima di dire addio a Maria, Jana è andata da Cruz per chiederle di tornare sui suoi passi. La marchesa non aspettava altro e dopo aver rimproverato Jana ha accettato di tenere Maria al palazzo, ma ad una condizione: non dovrà più esserci nessun legame tra sua nuora e la servitù.