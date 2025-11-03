Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 novembre rivelano che, estromesso da Grillo dall'inchiesta riguardante l'aggressione a Peppe, Damiano continuerà le indagini sull'accaduto in segreto con l'aiuto di Eduardo.

I dubbi di Marina

Mentre tra Clara ed Eduardo continueranno le incomprensioni, Damiano continuerà le sue indagini sull'aggressione a Peppe ma le cose per lui si metteranno male quando Grillo interverrà a suo sfavore. Damiano verrà estromesso dal suo capo dall'inchiesta ma Eduardo riceverà da Stella, una conoscente, una soffiata che potrebbe rivelare il nome dei veri colpevoli scagionandolo.

Eduardo e Damiano, seguendo la pista fornita da Stella, proseguiranno con le loro ricerche in segreto.

Micaela, in crisi creativa, spingerà la sorella a sostituirla ancora alla radio, causando nuove tensione con la sorella. A fare le spese dei problemi tra le due ragazze sarà ancora una volta Serena. Infine Roberto Ferri, sarà deciso a riprendere il controllo dei cantieri mentre Marina comincerà a dubitare della correttezza di sfruttare la dipendenza dalla droga di Vinicio per il loro tornaconto personale.

Guido e Mariella sempre più complici

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che verranno trasmesse su Rai 3 da lunedì 10 a venerdì 14 novembre prendono il via dalla scelta dalla preoccupazione legata alla sparizione di Gianluca, essendo tutti consapevole dei problemi del giovane con l'alcool.

A prendere in mano la situazione sarà Giulia che proverà a fra comprendere a Gianluca che è giunto il momento di affrontare la sua dipendenza. Il ragazzo troverà l'appoggio inaspettato di qualcuno.

Bice coinvolgerà Mariella e Sasà nel suo piano per recuperare i soldi che Troncone le aveva rubato, convinta di ritrovarli nella villa dell'impostore. Bice non si rassegnerà a rinunciare per sempre al suo denaro, mentre Guido e Mariella ritroveranno la complicità di un tempo.

Castrese confiderà a Sasà di avere tutte le intenzioni di riprendersi il marchio di mozzarelle di bufale che i Gagliotti hanno sottratto alla sua famiglia con l'inganno. Intanto, con l'aiuto di Guido, Mariella organizzerà un incontro a casa sua per far riconciliare Castrese e suo padre.

E sarà sempre Guido a fare un discorso ad Espedito che lo porterà a riflettere. Castrese invece troverà conforto in Mariella quando penserò che ritrovare la pace cn il padre è impossibile.

I Gagliotti sotto attacco

Per i Gagliotti la resa dei conti sembra vicina. Da un lato Roberto rientrato a casa grazie agli arresti domiciliari sembrerà pronto a tutto pur di riprendere la leadrship ai Cantieri, dall'altro anche Castrese, supportato da Sadà, vorrà riprendere in mano le redini dell'azienda agroalimentare della sua famiglia. Come affronterà Gennaro le difficili questioni? Non è ancora chiaro, ma certamente si può ipotizzare che l'imprenditore darà del filo da torcere a tutti, tanto più che la sua vista ormai è sul punto di tronare.