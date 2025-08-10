Nuovi guai per Yildiz Argun che, nella puntata della soap Tv Forbidden Fruit in onda martedì 12 agosto di Canale 5, si ritroverà coinvolta in uno scandalo mediatico a causa di una diretta social avviata inavvertitamente dalla stessa. Halit, venuto a sapere dell'ennesima figuraccia pubblica della moglie, la punirà costringendola a chiudere tutti i suoi profili social.

Yildiz crea scandalo sui social, Halit furioso: anticipazioni del 12 agosto

La puntata del 12 agosto riprenderà dal momento in cui Zehra sarà tornata a vivere nella casa di Halit dopo la fine del matrimonio con Sinan.

La convivenza della giovane con Yildiz sarà sempre più difficile e la moglie di Halit sarà esasperata dalla situazione. Durante una giornata di svago e shopping con la nuova amica Defne, Yildiz avvierà inavvertitamente una diretta social in cui lei parlerà male di una conoscente di Halit. Quando la sorella di Zeynep si accorgerà che le sue parole sono state ascoltate da tutti sui social, cercherà di rimediare alla figuraccia, ma sarà ormai troppo tardi. Il video sarà diventato virale generando uno scandalo che arriverà anche alle orecchie di Halit, il quale sarà furioso con la moglie per la sua ennesima figuraccia pubblica.

Halit costringe Yildiz a chiudere tutti i suoi social

Halit accuserà Yildiz si essere stata superficiale, me tre lei cercherà di minimizzare l'accaduto.

Le giustificazioni di Yildiz non placheranno l'ira di Halit che le ordinerà di chiudere tutti i suoi profili social onde evitare altri possibili scandali. Intanto Alihan cercherà di riconquistare Zeynep ma il compito per lui sarà più arduo del previsto.

Tasdemir proverà a chiarire con Zeynep durante una cena organizzata con Yildiz e Halit ma non riuscirà nemmeno questa volta nel suo intento. La giovane assistente, nel frattempo, legherà sempre più con Cem e la loro evidente complicità non farà altro che alimentare la gelosia di Alihan.

Zerrin invece, incaricherà Caner di sorvegliare Alihan e Zeynep in ufficio, temendo un loro riavvicinamento e nel contempo cercherà di spingere il fratello verso Hira.

Forbidden Fruit si ferma il giorno di Ferragosto

Forbidden Fruit continua ad andare in onda anche nella settimana di Ferragosto, a eccezione del pomeriggio del 15 agosto. Sarà uno stop temporaneo, visto che la soap Tv turca tornerà regolarmente in onda lunedì 18 agosto nel consueto orario delle 14:15, subito dopo le repliche di Beautiful. Oltre al giorno di Ferragosto, non sono previsti altri stop per questa dizi turca che, in pochi mesi, è già entrata nel cuore del pubblico italiano raccogliendo ogni giorno una media di 2 milioni di telespettatori e uno share che supera il 20%. Numeri più che soddisfacenti per Mediaset, che ha già confermato Forbidden Fruit anche nel palinsesto autunnale.