Cambio di programmazione in arrivo per La forza di una donna da lunedì 1° settembre 2025.

Il palinsesto di Canale 5 subirà modifiche che riguarderanno principalmente l'appuntamento con la serie turca, i cui ascolti sono in costante crescita.

Complice il ritorno di Pomeriggio 5, la serie turca verrà anticipata e avrà una durata ridotta nel daytime pomeridiano.

Modifiche alla programmazione de La forza di una donna dal 1° settembre

Tra i titoli lanciati da Mediaset in questa stagione estiva spicca La forza di una donna, la soap turca incentrata sulle vicende di Bahar, la quale sta appassionando una fetta sempre più elevata di spettatori, anche in pieno agosto.

Dal 1° settembre, però, la programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche significative dovuti al ritorno in pianta stabile di Pomeriggio 5.

Il talk show portato al successo da Barbara d'Urso, tornerà con un'edizione totalmente rinnovata e affidata questa volta al giornalista Gianluigi Nuzzi, pronto a prendere il testimone da Myrta Merlino.

Il programma è confermato dal lunedì al venerdì nello slot orario che va dalle 17 alle 18:40, con il consueto mix di cronaca nera, attualità e cronaca rosa.

La soap opera La forza di una donna anticipa e viene ridotta nel palinsesto Mediaset

Con il ritorno stabile di Pomeriggio 5, La forza di una donna non sarà più trasmessa dalle 17:15 alle 18:40, ma verrà anticipata.

Per le prime settimane di settembre, la serie turca con Bahar andrà in onda probabilmente dalle 16:10, subito dopo Io sono Farah, e avrà una durata di circa un'ora.

In questo modo assicurerà un buon traino al talk show condotto da Gianluigi Nuzzi, seppur con una puntata decisamente più breve rispetto a quelle attuali che stanno trovando spazio nel daytime feriale di Canale 5.

Pomeriggio 5 potrà contare su un traino che si aggira su 1,8 milioni di spettatori fissi al giorno, pari a uno share che aleggia tra il 22 e il 24% e picchi che hanno già superato la soglia dei 2,2 milioni di spettatori nel corso delle prime settimane di programmazione della serie, già campione di ascolti in Turchia e Spagna.

Bahar scopre che potrà essere operata nei prossimi episodi della soap opera di Canale 5

Intanto, le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che per Bahar arriverà una buona notizia in merito al trapianto che deve affrontare.

I risultati evidenzieranno che la sorellastra Sirin sia compatibile per la donazione del midollo e quindi potrebbe salvarle la vita.

Sirin, però, in un primo momento, non si dirà pronta a sottoporsi all'intervento, salvo poi cambiare idea e accettare l'idea dell'operazione, permettendo così alla sorellastra di risolvere i suoi problemi di salute e, soprattutto, riprendere in mano le redini della sua vita insieme ai suoi figli.

Un gesto che, indubbiamente, porterà Bahar a rivalutare il suo rapporto con la sorellastra Sirin, dopo le incomprensioni che ci sono state in precedenza, tali da portarle ad avere anche degli accesi scontri.