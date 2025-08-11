Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Lorenzo avrà un confronto con Leocadia dopo aver scoperto che lo ha messo in cattiva luce con Alonso e Cruz. In questa occasione, l’uomo bacerà la donna, che, sorpresa dal gesto, lo schiaffeggerà in pieno viso.

Leocadia mette nei guai Lorenzo con Alonso e Cruz

Leocadia dirà ad Alonso che Lorenzo sta diffamando il nome della famiglia Lujan. Il marchese affronterà il cognato per chiedergli come abbia potuto spettegolare su di loro, visto che abita alla tenuta da tempo.

Il Capitano De La Mata respingerà ogni accusa, dicendo ad Alonso di aver messo in giro alcune voci per capire cosa pensassero le altre famiglie sulle nozze tra Jana e Manuel. I marchesi concederanno a Lorenzo il beneficio del dubbio, soprattutto quando deciderà di prestar loro i soldi per arginare una grave crisi economica.

Leocadia schiaffeggia Lorenzo per averla baciata

Il padre di Curro avrà un confronto acceso con Leocadia, dove i toni si accenderanno notevolmente. Durante il confronto, il Capitano de La Mata bacerà appassionatamente la donna, che non esiterà a schiaffeggiarlo in pieno viso. L'uomo le ricorderà che in passato non l'aveva mai rifiutato. Infatti, Lorenzo e la donna hanno avuto una storia clandestina quando lui era sposato con Eugenia.

La dark lady minaccerà il Capitano de La Mata: deve dimenticare quello che c'è stato tra loro, perché ormai è una persona diversa.

Leocadia, nel frattempo, dovrà affrontare una situazione difficile dopo che Cruz si metterà in contatto con il fotografo delle nozze di Manuel, per capire se possa aver rivelato ai giornali il passato della nuora. La marchesa rimarrà attonita quando riceverà una lettera con tutte le informazioni del caso firmata Leo. La donna capirà che Leocadia ha gettato discredito sulla sua famiglia.

Curro ha rivelato a Julia di non poterla sposare

Nelle puntate de La Promessa andate in onda a inizio agosto su Rete 4, Curro (Xavi Lock) ha affrontato Julia, rivelandole di non essere innamorato di lei e di non poterla sposare, come richiesto da José Juan e Lorenzo.

Maria, nel frattempo, ha informato Padre Samuel che la sua relazione con Salvador si è conclusa.

Jana, invece, ha continuato le sue lezioni con la signora Ros, che le ha insegnato le buone maniere. La donna ha iniziato a provare una certa simpatia per la fidanzata di Manuel, contravvenendo all'ordine di Cruz di ostacolare la sua istruzione.

Infine, Simona ha convinto Pelayo a rimanere alla tenuta insieme a Catalina, in attesa di un bambino.