Le trame delle puntate de La forza di una donna in onda dall'11 al 15 agosto su Canale 5 raccontano che Musa si avvicinerà a Yeliz dopo la fine della sua storia d'amore con Jale. Sema, invece, sarà costretta a riassumere Bahar Cesmeli quando le altre impiegate inizieranno uno sciopero in stireria.

Yeliz si rifugia a casa di Bahar

Yeliz si rifugerà a casa di Bahar dopo la fine della storia con Teoman. Bahar e Ceyda cercheranno di stare vicino all'amica in questo difficile momento.

Enver, invece, berrà troppo durante una serata a casa di Arif. Accetterà poi di recarsi da Hatice, che si metterà ai fornelli per preparargli il borek.

Tuttavia, Enver non si presenterà al pranzo, poiché ha rimosso tutti i ricordi del giorno precedente.

Sema, intanto, non vorrà riassumere Bahar in stireria, mentre Elif prenderà in giro Nisan dopo che la maestra dirà a tutti che ha i pidocchi.

Sema riassume Bahar in stireria

Bahar, Ceyda, Yeliz ed Enver si troveranno a condividere lo stesso tetto senza un lavoro. La situazione durerà molto poco, perché Sema sarà costretta a riprendere Bahar al lavoro dopo uno sciopero proclamato dalle sue impiegate.

Seyfullah, invece, sparerà a Hikmet, sicuro che abbia tradito sua figlia. Peyami interverrà prendendo un colpo di pistola destinato al suo capo. In ambulanza, l'uomo confesserà ad Hikmet di averlo venduto a Seyfullah e gli chiederà perdono se non dovesse sopravvivere.

Ceyda, a questo punto, incontrerà il suo ex amante in ospedale, al quale chiederà di cancellare il suo vecchio debito.

Sarp, intanto, porterà Sirin al cimitero dopo averla incontrata nel negozio di telefonia di Batir. L'uomo pretenderà di sapere dall’ex cognata come siano morti Bahar, Nisan e Doruk. La donna fuggirà dall'incontro per recarsi da Hatice, raccontandole di aver incontrato Sarp.

Infine, Jale chiuderà la storia con Musa, che si avvicinerà a Yeliz.

Sirin ha trovato rifugio presso Jale e Musa

Negli appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad agosto su Canale 5, Bahar ha scoperto che Enver sapeva che Sirin e Sarp avevano avuto una relazione. Bahar ha cacciato da casa il patrigno, accusandolo di averle nascosto la verità per tanto tempo.

L'uomo ha trovato ospitalità da Arif, mentre Bahar è corsa a casa di Hatice per avere un confronto con Sirin, ma non l'ha trovata. Quest'ultima ha trovato rifugio presso Jale e Musa.

Arif, invece, si è recato da Bersan per accertarsi delle sue condizioni di salute, dopo che la sua mancanza di notizie aveva fatto preoccupare i suoi genitori.