I fan di Uomini e donne si aspettano più di un volto noto nel cast della nuova edizione, in particolare tra i ragazzi che si accomoderanno sul trono per cercare l’anima gemella. A poche settimane dall’inizio delle riprese, sul web circolano i nomi di coloro che sembrano essere i principali candidati al ruolo di tronista: l’ex corteggiatrice Nadia Di Diodato e, da Temptation Island 2025, Flavio, Rosario e Sarah.

I candidati alla poltrona rossa di Canale 5

Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne inizieranno alla fine di agosto (molto probabilmente tra il 28 e il 29), quindi tra circa tre settimane, trapeleranno i nomi di tutti i componenti del cast 2025/2026.

In attesa di quel giorno, sul web continuano a circolare diverse teorie su chi potrebbe accomodarsi sul trono, in particolare i volti noti sui quali sceglierà di puntare la redazione.

A meno di un mese dall'annuncio dei tronisti della nuova stagione, si dice che i principali candidati a ricoprire questo ruolo siano Nadia (la corteggiatrice che Gianmarco non ha scelto lo scorso maggio), Rosario (protagonista di Temptation Island e fresco ex di Lucia), Sarah (partecipante del reality estivo di Canale 5 e tornata single dopo cinque anni di relazione con Valerio) e Flavio (il tentatore che ha iniziato una conoscenza con Denise nel villaggio).

L'annuncio dei tronisti alla fine di agosto

I nuovi tronisti di Uomini e donne dovrebbero essere quattro, ma è improbabile che la redazione li scelga tutti "famosi".

Solitamente, nel cast del Trono Classico figura almeno uno sconosciuto al mondo della televisione.

Quelle che stanno circolando sul web in questo periodo, però, sono solo indiscrezioni: soltanto dopo la prima registrazione della stagione 2025/2026 trapeleranno i nomi dei giovani che cercheranno l'amore nel dating show fino al prossimo inverno.

"U&D inizierà lunedì 22 settembre, le prime riprese saranno il 28 e il 29 agosto o giù di lì", ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social.

Atteso un confronto a tre tra Sarah, Valerio e Ary

Sempre sul web, si è diffusa una segnalazione su Sarah e su quello che dovrebbe accadere nel suo futuro prossimo.

"Non parla perché è già stata contattata per Uomini e donne per un confronto a tre in studio.

Quasi sicuramente le sarà proposto il trono subito dopo", si legge in rete dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island.

Secondo quest'indiscrezione ancora tutta da confermare, tra qualche settimana Sarah potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con Valerio e con Ary negli studi che ospitano il dating show di Maria De Filippi.