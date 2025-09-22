Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5, Ender farà credere ad Alihan di aver trascorso una notte di passione con lui. Il giovane non ricorderà nulla della serata, rientrato a casa ubriaco dopo una cena con Hakan.

Ender non concede il divorzio ad Alihan

Halit rivelerà ad Alihan di non essere stato l’amante di sua madre, Fusun, spiegandogli che la donna aveva avuto una tresca con Tuncer, il suo ex socio da pochi giorni. Alihan proverà forti sensi di colpa nei confronti di Halit e per questo gli prometterà che porrà fine al matrimonio con Ender il prima possibile.

Il giovane si guadagnerà la fiducia di Zeynep, che accetterà di riprendere la loro conoscenza da dove era stata interrotta. L'impresa si rivelerà più difficile del previsto a causa dei piani diabolici di Ender, che si opporrà al divorzio, rivelando ad Alihan di considerare nullo l'accordo in cui dichiarava che non si sarebbe opposta alla richiesta di separazione. La donna preciserà che il patto era stato sottoscritto quando era sotto shock per l'incidente occorso a suo figlio Emir, rivelandogli che userà questa informazione in tribunale per continuare a essere sua moglie.

Ender fa credere a Tasdemir che hanno consumato

Alihan cercherà di rassicurare Zeynep, che invece si sentirà nuovamente tradita da lui, finendo per cacciarlo via in malo modo.

Il giovane berrà più del dovuto durante una cena con Hakan, anche lui deluso per la fine della storia con Irem. Una volta rincasato, Ender spoglierà il marito di tutti i vestiti per poi metterlo a letto. La donna approfitterà di questo momento per scattare alcune foto accanto a lui in sottoveste.

Il mattino seguente, Ender farà credere ad Alihan che hanno avuto una notte di passione. Il giovane non avrà ricordi di quanto successo, ma temerà di essersi spinto oltre con la donna che gli ha distrutto il futuro con Zeynep. Alihan prenderà alloggio in un hotel dopo aver fatto le valigie, mentre sua moglie custodirà le foto nel suo telefono per un suo losco piano.

Alihan ha confessato a Zerrin di aver sposato Ender solo per vendicarsi di Halit

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, andate in onda a fine settembre su Canale 5, Alihan ha confessato a Zerrin di aver sposato Ender solo per vendicarsi di Halit. La donna ha fatto fatica ad accettare la versione del fratello, credendo che sia stato manipolato da Ender. Lila ha temuto di non vedere più suo zio a causa dei dissidi in famiglia, mentre Erim non ha capito perché la madre abbia sposato improvvisamente Alihan.