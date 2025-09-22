Le trame delle prossime puntate di Tradimento, in onda su Canale 5, rivelano che Kahraman scoprirà di essere il figlio biologico di Sezai: i due hanno la stessa voglia sulla spalla sinistra. L’uomo chiederà spiegazioni alla madre Kadriye, che ammetterà di aver vissuto in passato momenti di passione sia con l’avvocato sia con Tahir Dicleli.

Sezai decide di lasciare Istanbul

Kahraman presenterà in società Kadriye, affermando di essere il figlio illegittimo di Tahir. L'uomo inviterà la madre ad abitare nella villa di famiglia per recuperare il loro rapporto perso a causa dei loschi piani di Mualla.

Allo stesso tempo, Sezai si preparerà a fare le valigie e lasciare Istanbul in seguito al fallimento del suo matrimonio con Guzide. L'avvocato chiederà alla receptionist dell'albergo di preparargli il conto per saldarlo prima della partenza. Kahraman salirà in camera per chiedere a Sezai il motivo della partenza. L'avvocato aprirà la porta con indosso solo una canottiera, che metterà in risalto una vistosa voglia sulla spalla sinistra.

Kahraman chiude i rapporti con Kadriye dopo aver scoperto di essere il figlio di Sezai

Kahraman non farà fatica a riunire tutti i tasselli e a capire di essere il figlio di Sezai: hanno la stessa voglia sulla spalla sinistra. Il giovane metterà con le spalle al muro Kadriye, invitandola a fare le valigie perché non è più ben accetta a casa sua.

Farà una serie di domande alla madre e le rivelerà di aver capito di essere figlio di Sezai grazie alla voglia che hanno entrambi sulla spalla. La rivelazione lascerà attonita la donna, che non sospettava minimamente che potesse essere il figlio dell'avvocato.

Durante il confronto, Kadriye rivelerà di aver avuto momenti di passione sia con Sezai sia con Tahir Dicleli. La confessione non piacerà a Kahraman, il quale sceglierà di chiudere i rapporti con la madre. Allo stesso tempo, il giovane sentirà il desiderio d'incontrare Sezai per raccontargli la verità. Kahraman si metterà sulle tracce dell’avvocato per avere un confronto con lui.

Ipek ha fatto cadere Serra dalle scale

Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, Tolga ha scoperto che Oylum gli ha salvato la vita grazie alla donazione del rene.

Si è recato in carcere dove ha chiesto a sua moglie Selin perché gli abbia sparato contro. Oylum, invece, ha deciso di lasciare la casa di Mualla, mentre Ipek ha cacciato Serra dal suo appartamento, facendola cadere dalle scale. Una volta portata in ospedale, la giovane è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.