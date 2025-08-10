Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna, previste prossimamente su Canale 5, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) stringerà un'alleanza con Suat per impedire a Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) di scoprire la verità sulla finta morte di Sarp. La donna inoltre confiderà a Piril che la sua sorellastra ha iniziato una frequentazione con Arif.

Julide incontra Bahar promettendole aiuto economico

Tutto inizierà quando Sarp accetterà di accogliere la madre Julide, che nel frattempo inizierà a minacciare Piril, chiedendole una costosa casa per mantenere il silenzio su Bahar, Nisan e Doruk.

La figlia di Suat non cederà al ricatto e per questo Julide si recherà a far visita alla prima famiglia del figlio. La donna prometterà a Bahar aiuto economico poiché ormai è diventata ricchissima. Piril, invece, apparirà molto preoccupata che Sarp possa scoprire la verità e tornare dalla sua famiglia.

Sirin confessa a Piril che Bahar si sta vedendo con Arif

Nel frattempo, Sirin racconterà al complice di Suat che Julide si è messa in contatto con Bahar, temendo possibili ripercussioni. La giovane svelerà che la donna ha rischiato di far venire a galla la verità sulla finta morte di Sarp. Suat chiederà al suo complice di poter vedere Sirin poiché intende stringere un'alleanza con lei. L'uomo proporrà a Sarikadi una collaborazione per evitare che Bahar scopra che suo marito adesso si fa chiamare Alp.

Suat darà alla giovane un'ingente somma di denaro per comprare il suo silenzio. Questo però non impedirà a Sirin di rivelare a Piril che Bahar ha iniziato una frequentazione con Arif (Feyyaz Duman). Un risvolto della vicenda che farà tirare un sospiro di sollievo alla donna.

Ceyda è stata arrestata dalla polizia per aver picchiato Sirin

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio agosto su Canale 5, Ceyda ha trovato Hikmet che l'attendeva a casa. La giovane con un espediente è riuscita ad avvisare Seyfullah, che è arrivato con tutti i suoi uomini. Hikmet ha provato a gettare Ceyda dalla finestra a causa del suo tradimento. La donna è stata salvata dall'arrivo della polizia, intervenuta per arrestarla per aver picchiato Sirin con la complicità di Yeliz.

Nel frattempo, Piril ha indagato sulla vita di Bahar Cesmeli dopo aver scoperto che è ancora viva grazie ad una rivelazione di Suat. Hatice, invece, ha scoperto che Sirin ha una grave patologia mentale, giustificando così i suoi comportamenti avuti nelle passate settimane.

Il giorno seguente, Yeliz e Ceyda sono state scarcerate. Teoman ha chiesto alla moglie di divorziare, facendole perdere la testa. Yeliz ha trovato ospitalità a casa di Bahar.