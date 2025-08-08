Le trame delle puntate turche de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Julide avrà un incontro con Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi), alla quale prometterà il suo sostegno. Durante l'incontro, la donna si farà scattare una foto con l'ex nuora, Nisan e Doruk, con l’obiettivo di utilizzarla per ricattare Piril.

Julide incontra Bahar, Nisan e Doruk

Sarp ospiterà Julide nella sua ricca dimora. La donna si mostrerà dolce con il figlio, mentre sarà fredda nei confronti di Piril, appena tornata dall'America coi suoi due nipoti.

La donna ricatterà la nuora, chiedendole degli orecchini costosi e anche una casa se non vuole che dica a Bahar che la sua prima famiglia è viva. Piril non vorrà acconsentire, così si presenterà all'uscita della scuola per informare Nisan e Doruk del fatto di essere la loro nonna.

Julide pregherà Enver di accompagnarla da Bahar in modo da parlare con lei. Il sarto accetterà la richiesta della donna, che a sua volta prometterà all'ex nuora di darle tutto il suo appoggio. Sarà qui che Julide chiederà a Bahar di poter fare una foto di famiglia insieme a Nisan e Doruk per farla vedere a Piril, con l'intenzione di ricattarla.

Julide ricatta Piril

Per non mostrare al figlio la foto che testimonia che Bahar, Nisan e Doruk siano ancora vivi, la madre di Sarp vorrà dalla nuora una casa lussuosa in cui abitare.

Piril cercherà inizialmente di non cedere al ricatto di sua suocera Julide, ma si preoccuperà sempre di più. Nel frattempo, Sirin cercherà di trovare un modo per evitare che Enver possa raccontare alla polizia di aver scoperto che Sarp è ancora vivo.

Ceyda e Yeliz hanno picchiato Sirin per vendicare Bahar

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a inizio agosto su Canale 5, Arif ha deciso di parlare con Bahar, ma lei non ha voluto ascoltarlo. Quest'ultima è ancora arrabbiata con lui ed Enver per non averle rivelato che Sirin (Seray Kaya) aveva una relazione extraconiugale con Sarp.

Suat si è molto arrabbiato con Piril per la sua intenzione di avvicinarsi a Bahar, dopo aver scoperto che è ancora viva.

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), invece, è rimasta sconvolta quando ha scoperto che Sirin ha aggredito fisicamente Bahar. Ceyda e Yeliz si sono recate a casa di Hatice, dove hanno picchiato Sirin per vendicare Bahar. Sirin ha telefonato alla polizia, denunciando le due donne per aggressione. Yeliz è stata portata in carcere, mentre Ceyda è riuscita a scappare.