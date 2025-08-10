Alihan Tasdemir, dopo tanta insistenza, riuscirà a tornare con Zeynep Yilmaz e lo farà dopo una romantica dichiarazione, in cui lui non esiterà a confessare i propri sentimenti, dichiarando di amarla e di voler invecchiare insieme a lei. In tutto questo, Hira, la pilota che ha frequentato Alihan per qualche tempo, non prenderà assolutamente bene il fatto di essere stata lasciata dall'imprenditore per Zeynep: farà una scenata in piena regola dinanzi a tutti i dipendenti della Falcon Airlines. Lo rivelano le anticipazioni della soap Tv Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5.

Alihan lascia Hira perché vuole tornare con Zeynep

La giovane pilota Hira comincerà a frequentare Alihan, illudendosi che l'uomo si stia innamorando di lei, quando troverà, tra le sue cose, l'anello e la fedina che lui aveva comprato, a suo tempo, per Zeynep. La pilota di aerei si confiderà proprio con Zeynep, la quale si vedrà costretta a rivelarle di aver avuto una relazione in passato con Alihan e che l'imprenditore aveva comprato gli anelli per lei. Hira reagirà malissimo e le cose peggioreranno quando Alihan la lascerà, dicendole di non aver mai avuto intenzioni serie con lei ma soprattutto perché ama un'altra donna. Tasdemir non potrà più sopportare l'idea di vivere senza Zeynep, mentre Hira farà una vera e propria scenata presentandosi negli uffici della Falcon Airlines per accusare Zeynep di essere la causa per cui Alihan l'ha lasciata.

Tutti verranno, quindi, a sapere che, in passato, Tasdemir e Zeynep hanno avuto una relazione.

Alihan riconquista il cuore di Zeynep: 'Voglio invecchiare con te'

Alla fine, Alihan e Zeynep si ritroveranno l'uno di fronte all'altra ma questa volta Tasdemir lascerà che i sentimenti parlino per lui. L'uomo le farà una dichiarazione d'amore in piena regola a cui Zeynep non potrà dire di no. L'imprenditore, con il cuore in mano, le dirà di non poter più vivere senza di lei e, porgendole gli anelli, aggiùngerà: "Voglio invecchiare con te". A questo punto, riesploderà la passione tra i due che passeranno una romantica notte insieme. Alihan cercherà di appianare le divergenze anche con Zerrin che non ha mai accettato la vicinanza di Zeynep a suo fratello.

Peccato che Zerrin non voglia assolutamente accettare Zeynep come fidanzata di Alihan. Cem, invece, non farà alcuna scenata augurando ai due fidanzati il meglio, consapevole che il sentimento che unisce Alihan e Zeynep è sincero e più forte che mai. L'uomo deciderà, poi, di lasciare Istanbul per fare ritorno negli Usa.

Forbidden Fruit appassiona 2 milioni di telespettatori

Continua il successo di Forbidden Fruit, la soap Tv turca che narra le vicende delle sorelle Yilmaz. Lo sceneggiato, in onda nel pomeriggio di Canale 5 dallo scorso 30 maggio, sta conquistando una platea sempre maggiore di telespettatori, tanto da aver raggiunto una media di 2 milioni di telespettatori e uno share intorno al 21% in un periodo di vacanza come quello di agosto.