Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, ci sarà un duro faccia a faccia tra Enver (Şerif Erol) e Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk). Enver sfogherà tutta la sua rabbia contro il marito di Bahar (Özge Özpirinççi) per essersi rifatto una vita al fianco di Piril (Ahu Yağtu) e aver di conseguenza lasciato la famiglia in gravi difficoltà economiche.

Sirin mostra le finte tombe di Bahar, Nisan e Doruk a suo padre Enver

Sarp incontrerà Sirin per caso e le confesserà il suo odio per avergli portato via tutto. Prima di fuggire, la ragazza scoprirà l’esistenza delle finte tombe di Bahar e dei nipoti Nisan e Doruk.

Sirin finirà per correre un grosso pericolo, visto che Suat, il nuovo suocero di Sarp, la farà rapire dai suoi uomini: non dovrà dire a nessuno che Sarp è vivo, soprattutto per il bene dei suoi genitori. Dopo essere stata rilasciata, la ragazza porterà Enver al cimitero e gli mostrerà le tombe false di Bahar e dei bambini.

A quel punto, Sirin metterà in guardia il padre, dicendogli che qualcuno ha fatto credere a Sarp che Bahar e i loro figli siano morti. Dopo avergli rivelato di essere stata rapita, gli chiederà di non dire niente a Bahar, altrimenti dovranno affrontare gravi conseguenze. Tuttavia, nonostante l’avvertimento di Sirin, in preda alla furia, Enver deciderà di affrontare Sarp all’insaputa della figliastra.

La lite tra Enver e Sarp viene interrotta da alcuni spari

Il confronto tra Enver e Sarp sarà molto duro, Enver si infurierà con lui per aver abbandonato la sua precedente famiglia quattro anni prima. Enver continuerà a scagliarsi contro Sarp, anche per aver fatto innamorare sua figlia Sirin.

Nel bel mezzo della sfuriata, Sarp scoprirà che in realtà Bahar e i loro figli non sono affatto deceduti a causa di un incendio, come invece suo suocero Suat e sua moglie Piril gli hanno fatto credere: si metterà a piangere. Enver e Sarp saranno costretti a scappare appena sentiranno dei colpi di arma da fuoco.

Piril ha scoperto che Bahar e i figli sono vivi

Dopo aver rischiato di investire Bahar con la sua automobile, Julide, la madre di Sarp, è corsa ad avvisare Piril e il consuocero Suat.

Appena ha scoperto che in realtà Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi, Piril è terrorizzata al pensiero che Sarp possa lasciarla per tornare con la prima moglie. Così, la donna, temendo di perderlo per sempre, ha proposto al marito di tornare a vivere felici insieme in America.