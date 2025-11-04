Nei nuovi episodi de La forza di una donna, Bahar ordinerà a Şirin di non interferire più nella sua vita e in quella dei suoi familiari.

Bahar furiosa con Sirin, Suat nasconde a Piril il trasferimento di Sarp a casa di Hatice ed Enver

Nezir rapirà Bahar, Nisan, Doruk e Piril e li porterà nella sua villa per costringere Sarp a presentarsi da lui. Dopo aver tenuto sotto sequestro anche Munir, Suat e Sarp, Nezir li farà tornare in libertà. A quel punto, Bahar e Sarp verranno accolti a casa di Enver e Hatice insieme ai loro figli. Sirin si fingerà contenta di rivedere Nisan e Doruk, ma il giorno dopo farà infuriare Bahar, che si scaglierà contro Sirin dicendole di aver appreso da Sarp che è stata lei a causargli l’incidente nel traghetto quattro anni prima.

Bahar concluderà il suo sfogo intimando alla sorellastra di allontanarsi dalla sua famiglia.

Appena Sirin si giustificherà, Bahar le ribadirà con forza di non avvicinarsi più ai suoi bambini. Poco dopo, Sirin contatterà Suat e gli domanderà come mai Sarp si è trasferito a casa sua con Bahar e i bambini, invece di ricongiungersi con Piril. Del tutto estraneo alla faccenda, Suat non dirà nulla alla figlia Piril, invece Sarp vorrà convincere Bahar a farlo rimanere a casa dei suoi genitori.

Arif teme che Bahar sia tornata con Sarp

A catturare l’attenzione sarà anche Arif, dopo essere finito in carcere con l’accusa di aver ucciso Yeliz, in realtà morta per mano di uno scagnozzo di Nezir. Il barista potrà contare sul supporto di Kismet, una giovane avvocata, che si rivelerà essere sua sorella, entrambi figli di Yusuf.

Non appena Arif le prometterà di non svelare la loro parentela al padre, Kismet farà arrivare la polizia a casa di Nezir, proprio quando rilascerà Bahar, Nisan, Doruk e Sarp.

Appena scoprirà che Bahar sta soggiornando a casa di Hatice insieme a Sarp, Kismet metterà subito al corrente Arif della cosa, facendolo entrare in crisi. Avrà il timore che Bahar, verso cui continua a provare dei sentimenti, sia tornata con Sarp.

Riepilogo: Hatice, Enver e Arif si sono presentati a casa di Suat

Durante l’irruzione degli uomini di Nezir nella sua abitazione per rapirla, Bahar è stata messa in salvo da Sarp insieme ai loro figli. Dopo la loro fuga, Yeliz è stata uccisa da uno dei criminali in maniera accidentale.

Sarp ha deciso di nascondere a Bahar la morte della sua amica per proteggerla. Hatice, invece, ha costretto Sirin a portarla a casa di Suat per scoprire dove si trovino Sarp e Bahar. Appena Arif, Enver e Hatice hanno bussato alla sua porta, Suat ha negato il suo coinvolgimento.