Piril busserà alla porta di Hatice con delle foto nelle prossime puntate de La forza di una donna. "Sirin sta con Sarp e con mio padre", dirà gelando la donna e suo marito.

Le anticipazioni rivelano che Hatice ed Enver resteranno senza parole quando vedranno le immagini che confermano le accuse di Piril. I coniugi troveranno Sirin e Sarp immortalati in intimità e senza possibilità di dubbi. Enver avrà un malore per il dispiacere, mentre Sirin continuerà a ripetere inutilmente che Piril ha inventato tutto.

Piril furiosa con Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin dovrà fare i conti con le sue bugie.

Tutto avrà inizio quando Piril vedrà le foto di Sarp in intimità con la sorella di Bahar e andrà su tutte le furie. La donna non potrà tollerare una simile situazione e correrà in ospedale, certa di trovarvi Sirin, visto che ha appena donato il midollo a Bahar. Quando arriverà in ospedale, Piril tenterà di introdursi nell'area privata, ma Ceyda la bloccherà, temendo che voglia fare del male a Bahar. Le due donne avranno una discussione, ma alla fine Piril renderà chiaro che sta cercando Sirin per darle una lezione e non vuole assolutamente sfiorare Bahar. A quel punto, Ceyda dirà tranquillamente a Piril che Sirin si trova a casa dei suoi genitori e le darà anche il suo indirizzo. "Visto che vuoi farle pentire di essere nata", dirà Ceyda, "ti aiuterò".

Piril busserà a casa di Hatice a tarda sera, interrompendo un momento molto sereno della famiglia, riunita attorno alla tv. Enver farà entrare la moglie di Sarp, che con sé avrà i due gemelli, ma non immaginerà mai il motivo della visita. "Sono la moglie di Sarp", dirà Piril, "E sono venuta a chiedere a Sirin perché è andata a letto con mio marito". La figlia di Hatice sarà molto agitata, ma alla fine scoppierà a ridere accusando Piril di mentire. La moglie di Sarp, tuttavia, non avrà alcuna voglia di scherzare.

Una verità impossibile da digerire per Enver e Hatice

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Piril mostrerà a Hatice ed Enver le foto di Sirin in intimità con Sarp. "Tua figlia le ha mandate a mio marito", dirà la donna, mentre Sirin proverà a strapparle il telefono dalle mani, urlando che sono foto truccate.

Enver sarà furioso e avrà anche un malore a causa del duro colpo, ma Piril continuerà. "C'è di più", dirà, "Sirin è anche l'amante di mio padre". La moglie di Sarp sarà fuori di sé dalla rabbia. "Sirin sta con Sarp e anche con mio padre, che ha l’età per essere suo nonno", ripeterà lasciando Hatice senza parole. Sirin andrà in camera sua, mentre Piril si scuserà con i suoi genitori per aver sconvolto la loro vita: "Non avevo scelta". Enver comprenderà le ragioni di Piril e si sentirà profondamente deluso da sua figlia.

Piril teme che Sarp possa tornare con Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Piril sta cercando di riportare Sarp in America. Con l'aiuto di suo padre, ha organizzato un finto incontro casuale tra Sarp e un suo vecchio conoscente.

Quest'ultimo ha salutato l'uomo e gli ha detto che lo ricorda molto bene, mettendogli paura. Sarp sta vivendo con una falsa identità e si nasconde da tutti per evitare di essere ucciso da Nezir. Quando Sarp è tornato a casa, ha raccontato a sua moglie dell'accaduto e Piril ha colto l'occasione per proporgli di tornare in America. Sarp si è convinto, ma è anche tormentato dal ricordo di Bahar e non riesce a lasciare facilmente la Turchia.