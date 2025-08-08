Durante la loro recente visita a Chagrin Falls, nell’Ohio, Taylor Swift e Travis Kelce sono stati visti rilassarsi da Jojo’s, un noto ristorante della cittadina. Tuttavia, dietro quella che sembrava una semplice uscita, si celerebbe un importante passo avanti nella loro relazione: la coppia avrebbe visitato almeno due proprietà di lusso attualmente in vendita nella zona orientale di Cleveland, città natale del giocatore di football dei Kansas City Chiefs.

Taylor Swift verso la convivenza con Travis Kelce

La coppia ha visitato alcune abitazioni di lusso nei sobborghi più esclusivi della regione, Hunting Valley, Shaker Heights e Moreland Hills, dove il mercato immobiliare è riservato a una clientela altamente selezionata.

Secondo le fonti, le proprietà disponevano di una o più piscine, cucine professionali e impianti tecnologici di ultima generazione.

Taylor Swift dopo il suo Eras Tour, la tournée più redditizia della storia (oltre 2 miliardi di dollari di incassi) e, salvo annunci contrari, non ha impegni pubblici a breve termine. Travis Kelce è attualmente sotto contratto per la stagione NFL in arrivo, ma ha anche avviato progetti paralleli nel mondo dei media. Non è chiaro se la visita sia legata alla concreta possibilità di stabilirsi in città o a un investimento immobiliare. Dopotutto, la coppia possiede già diverse residenze in altri Stati. Tuttavia, l’interesse mostrato verso Cleveland, città natale dell’atleta, lascia pensare a un passo importante nella loro relazione.

Al momento, nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

La relazione va avanti da 2 anni

I due hanno iniziato a frequentarsi nell’estate del 2023. Si vocifera che, durante una tappa dell’Eras Tour, il giocatore avesse cercato di consegnare alla cantante un braccialetto dell’amicizia con il proprio numero di telefono, senza riuscirci. Venuta a conoscenza dell’episodio, la pop star si sarebbe messa in contatto con lui tramite conoscenze comuni. L’incontro è poi avvenuto a New York, dove hanno cenato insieme e avuto modo di conoscersi meglio.

Successivamente, la cantante è stata vista a una partita dei Kansas City Chiefs, squadra nella quale milita Kelce, ufficializzando così la relazione di fronte al pubblico.

Da allora, Swift ha partecipato regolarmente alle partite dei Chiefs, mentre l’atleta è stato visto a diversi concerti. Negli ultimi mesi, la coppia ha scelto di ridurre la propria presenza mediatica, preferendo vivere la relazione in modo più riservato e lontano dal gossip. Secondo fonti vicine, i due condividono la stessa “lunghezza d’onda” e avrebbero già compiuto passi significativi nel loro rapporto.