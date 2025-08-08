Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano un incontro atteso da tempo. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Julide e Bahar si vedranno dopo anni. La madre di Sarp fingerà di essere solidale con la prima moglie di suo figlio e ne approfitterà per fare una fotografia in compagnia di Doruk e Nisan. Il tutto sarà un piano ben architettato per ottenere alcuni vantaggi. Julide, infatti, correrà subito con lo scatto da Piril per ricattarla ed estorcerle quanto possibile.

Julide incontra Bahar, Nisan e Doruk

Julide si trasferirà nella lussuosa villa di suo figlio Sarp, vivendo accanto ai due gemellini nati dal matrimonio con Piril.

Quest’ultima sa bene che Bahar ignora la verità: suo marito non è morto, come le hanno fatto credere. Julide sfrutterà questo segreto per ricattare la sua attuale nuora e ottenere dei vantaggi. Inizierà chiedendo dei preziosi orecchini, fino ad arrivare a pretendere un appartamento. Non venendo accontentata, Julide metterà in atto un nuovo piano per raggiungere il suo scopo, insinuandosi nella vita di Bahar. Si presenterà all’uscita della scuola dei nipotini, Nisan e Doruk, che saranno in compagnia di Enver. A lui rivelerà di essere la nonna paterna dei bambini. A quel punto, Julide chiederà di incontrare anche Bahar, alla quale ovviamente non confesserà che Sarp è ancora vivo.

Julide ricatta Piril dopo avere incontrato Bahar

Nel frattempo, Julide avrà un solo obiettivo: portare a termine il ricatto ai danni di Piril. Per riuscirci, avrà bisogno di una prova fotografica del suo incontro con Bahar e i nipoti. Così, si farà immortalare in uno scatto insieme alla nuora e ai piccoli Nisan e Doruk. Una volta ottenuta la foto, che testimonia il suo legame con la vecchia famiglia di Sarp, Julide si presenterà da Piril. Tuttavia, anche questa volta, l'attuale moglie di Sarp non cederà al ricatto. Parallelamente, Sirin sarà in preda all’ansia: teme che suo padre Enver possa rivelare alla polizia che Sarp è ancora vivo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sirin ha picchiato Bahar

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Bahar ha cercato Sirin e, una volta trovata, ha provato ad aggredirla. Purtroppo, non ha avuto la forza di colpire sua sorella, finendo invece per essere presa a calci da Sirin. Quando la verità è venuta a galla, le amiche di Bahar si sono recate a casa di Hatice per vendicarsi. Sirin è stata picchiata, ma la spedizione punitiva non è andata come previsto: solo Ceyda è riuscita a fuggire, mentre Yeliz è stata vista e fermata dalla polizia. Nel frattempo, Enver è stato cacciato da casa da Bahar e ha deciso di andare a vivere da Arif.