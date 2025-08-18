Nelle prossime puntate de La notte nel cuore (Siyah Kalp), in onda su Canale 5, Tahsin (İlker Aksum) sorprenderà Nuh (Aras Aydin) rivelandogli la verità sulle sue origini. Gli confesserà infatti di essere nato da una violenza: sua madre fu abusata dal padre di Samet (Burak Sergen) e Hikmet (Esra Dermancioglu). Di conseguenza, Samet e Hikmet sono in realtà i suoi fratelli.

Tahsin rivela a Nuh di essere nato da un abuso

Con il passare dei giorni, Tahsin si affezionerà sempre di più a Nuh, fino ad arrivare a fargli una confessione sulle sue origini: è nato da un abuso.

Tra le lacrime, gli rivelerà il vero motivo per cui vuole vendicarsi del suo nemico Samet Sansalan.

Nuh scoprirà che la madre di Tahsin in passato venne licenziata e cacciata via dopo essere stata calunniata e abusata dal padre di Samet e Hikmet.

Sevilay scopre che il suo fidanzato è malato, Nuh viene operato d’urgenza

Sempre a proposito di Nuh, comincerà ad avere alcuni malesseri. Ciò accadrà proprio quando sarà libero di amare Sevilay (Leyla Tanlar), la quale riuscirà a ottenere il divorzio da Cihan (Burak Tozkoparan). In seguito a un nuovo svenimento e ad alcuni controlli medici, Nuh riceverà una brutta diagnosi: scoprirà di avere un tumore al cervello. Nonostante la gravità della situazione, Nuh deciderà di non dire niente alla sua famiglia.

Tuttavia, Sevilay verrà a conoscenza del fatto che rischia di perdere la vita a causa di una grave malattia.

Le condizioni di salute di Nuh peggioreranno, al punto che sarà costretto ad affrontare un’operazione d’urgenza e rischiosa. Prima di sottoporsi a tale intervento, scriverà una lettera d’addio. Per fortuna, Nuh riuscirà a superare l’intervento. Successivamente, ci sarà il tanto atteso lieto fine: dopo aver sconfitto il cancro, Nuh convolerà a nozze con Sevilay, mentre sua sorella Melek (Hafsanur Sancaktutan) lo farà diventare zio, mettendo al mondo una bambina, avuta da Cihan.

Tahsin, Nuh e Melek si sono alleati contro i Sansalan

Proprio quando Samet è stato logorato dai debiti, Tahsin è riuscito a conquistarsi la sua fiducia, visto che ha accettato di diventare suo socio.

In realtà, quest’ultimo ha portato avanti il suo piano di vendetta nei confronti dei Sansalan, contando anche sull’appoggio di Nuh e Melek, i figli illegittimi di Sumru (Ece Uslu). Appena i due gemelli hanno giurato di farla pagare a Samet, Esat (Genco Özak) e Cihan per averli rapiti, Tahsin ha promesso loro di aiutarli.