Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano momenti di terrore al palazzo della famiglia De Lujan. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Lorenzo De La Mata evaderà dal carcere e tornerà in cerca di vendetta. Curro sarà quindi terrorizzato dalla presenza del capitano alla tenuta e pianificherà la fuga in Svizzera. Nel frattempo, Vera riabbraccerà suo fratello Federico, mentre Catalina e Martina faranno pace.

Lorenzo torna a La Promessa in cerca di vendetta

Lorenzo De La Mata verrà arrestato per i crimini commessi, grazie alle prove fornite da Curro che ne dimostrano la colpevolezza.

Tuttavia, pochi giorni dopo essere finito in carcere, ci sarà un colpo di scena: Lorenzo riuscirà a evadere e tornerà a La Promessa. Il suo arrivo terrorizzerà tutti, ma sarà Curro a temere maggiormente per la propria incolumità. Il capitano, infatti, farà ritorno al palazzo in cerca di vendetta, spingendo Curro a pianificare una fuga silenziosa in Svizzera insieme ad Ángela, per sfuggire alle grinfie dell’uomo.

Vera riabbraccia Federico

Nel frattempo, verranno affrontate le vicende legate a Vera, che desidera avere notizie di suo fratello. La cameriera rinuncerà a contattare Federico, ritenendo difficile ristabilire un rapporto con lui. I suoi propositi verranno infranti anche dal ritorno della madre a La Promessa, che le farà capire quanto sia complicata una riconciliazione.

Ci sarà un colpo di scena quando Federico arriverà alla tenuta della famiglia De Lujan, permettendo a Vera di riabbracciare suo fratello. Tuttavia, dopo il ricongiungimento, riemergeranno divergenze legate al passato, che creeranno una nuova frattura tra Federico e sua sorella. Per Catalina e Martina, invece, il rapporto tornerà sereno come un tempo. La figlia di Alonso porgerà le sue scuse alla cugina, che accetterà di buon grado il gesto. Il Marchese verrà subito informato della riconciliazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cruz ha accettato la relazione fra Jana e Manuel

Nelle precedenti puntate, Cruz ha acconsentito a che Jana vivesse al piano nobile, accettando la relazione della cameriera con suo figlio Manuel.

Tuttavia, Jana ha dovuto seguire lezioni di buone maniere da una signora arrivata alla tenuta per istruirla prima del suo ingresso ufficiale in società.

Nel frattempo, Pelayo ha lasciato Catalina poco prima delle nozze, gettando la ragazza nella disperazione. Il conte De Anyl non ha avuto un chiarimento diretto con la sua fidanzata, ma le ha lasciato una lettera. Spazio anche alle vicende di Ricardo, che si è riavvicinato a Pía grazie all’intervento di Jana e Manuel.